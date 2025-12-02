Fortaleza x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior; Timão vem de empate contra o Botafogo

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, capital cearense. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior.

O time do Nordeste busca mais um resultado positivo para continuar sua reação na Série A do Campeonato Brasileiro.

No momento, o clube mandante ocupa a 18ª posição na tabela, somando 40 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (Z-4).

Imagem do confronto entre Fortaleza e Vitória pelo Brasileirão 2025 - Mateus Lotif/FEC

O Corinthians, por sua vez, vem de um empate por 2 a 2 diante do Botafogo e busca a recuperação imediata.

O empate na última rodada fez o clube alvinegro perder a oportunidade de se aproximar do G-8 da competição.

O time cearense terá alguns desfalques para a partida. João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão em tratamento médico, enquanto Marinho e Rodrigo estão em fase de transição física. Já o Timão não poderá contar com o lateral Matheuzinho, suspenso.

Onde assistir Fortaleza x Corinthians ao vivo



A partida entre o Leão do Pici e o Timão terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto pelo canal de TV fechada SporTV ou pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Possíveis escalações de Fortaleza x Corinthians



Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Ficha técnica da partida



Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada

Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Data: 03 de dezembro de 2025 (quarta-feira)

03 de dezembro de 2025 (quarta-feira) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Ficha de arbitragem



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

