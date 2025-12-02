Fortaleza x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão
Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior; Timão vem de empate contra o Botafogo
Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, capital cearense. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
O Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior.
O time do Nordeste busca mais um resultado positivo para continuar sua reação na Série A do Campeonato Brasileiro.
No momento, o clube mandante ocupa a 18ª posição na tabela, somando 40 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (Z-4).
O Corinthians, por sua vez, vem de um empate por 2 a 2 diante do Botafogo e busca a recuperação imediata.
O empate na última rodada fez o clube alvinegro perder a oportunidade de se aproximar do G-8 da competição.
O time cearense terá alguns desfalques para a partida. João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão em tratamento médico, enquanto Marinho e Rodrigo estão em fase de transição física. Já o Timão não poderá contar com o lateral Matheuzinho, suspenso.
Onde assistir Fortaleza x Corinthians ao vivo
A partida entre o Leão do Pici e o Timão terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil.
Os torcedores poderão acompanhar o confronto pelo canal de TV fechada SporTV ou pelo serviço de pay-per-view Premiere.
Possíveis escalações de Fortaleza x Corinthians
Fortaleza
- Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.
Corinthians
- Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).
Ficha técnica da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada
- Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
- Data: 03 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
- VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
