Fortaleza x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior; Timão vem de empate contra o Botafogo

Por Thiago Seabra Publicado em 02/12/2025 às 13:39
Imagem do confronto entre Fortaleza e Vitória pelo Brasileirão 2025
Imagem do confronto entre Fortaleza e Vitória pelo Brasileirão 2025 - Mateus Lotif/FEC

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, capital cearense. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

O Leão do Pici volta a campo após garantir uma vitória de 1 a 0 contra o Atlético-MG na rodada anterior.

O time do Nordeste busca mais um resultado positivo para continuar sua reação na Série A do Campeonato Brasileiro.

No momento, o clube mandante ocupa a 18ª posição na tabela, somando 40 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento (Z-4).

O Corinthians, por sua vez, vem de um empate por 2 a 2 diante do Botafogo e busca a recuperação imediata.

O empate na última rodada fez o clube alvinegro perder a oportunidade de se aproximar do G-8 da competição.

O time cearense terá alguns desfalques para a partida. João Ricardo, Prior e Bruno Pacheco estão em tratamento médico, enquanto Marinho e Rodrigo estão em fase de transição física. Já o Timão não poderá contar com o lateral Matheuzinho, suspenso.

Onde assistir Fortaleza x Corinthians ao vivo

A partida entre o Leão do Pici e o Timão terá transmissão ao vivo e exclusiva para todo o Brasil.

Os torcedores poderão acompanhar o confronto pelo canal de TV fechada SporTV ou pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Possíveis escalações de Fortaleza x Corinthians

Fortaleza

  • Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila, Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

Corinthians

  • Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão (Vitinho).

Ficha técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 37ª rodada
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Data: 03 de dezembro de 2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Ficha de arbitragem

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
  • Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
  • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

CORINTHIANS 2 X 2 BOTAFOGO | MELHORES MOMENTOS

