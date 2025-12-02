Juventude x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Papo já está rebaixado e apenas cumpre tabela nas rodadas finais. Peixe busca sua segunda vitória consecutiva para seguir fora da zona da degola

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (03), às 19h30 (horário de Brasília), Juventude e Santos irão se enfrentar em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Como chegam as equipes

Após ficar no empate em casa diante do Bahia, por 1 a 1, o Juventude teve seu rebaixamento à Série B confirmado.

O time de Caxias do Sul é o vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 34 pontos, e apenas cumpre tabela nas rodadas finais.

O Santos, por outro lado, até está invicto há quatro partidas, mas não vive situação tranquila na classificação.

O Peixe está em 16º lugar, com 41 pontos conquistados e precisa vencer para não correr riscos de voltar ao Z-4 antes da rodada final.

Onde assistir Juventude x Santos ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (plataforma de streaming).

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (03/12) – 19h30 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (03/12) – 19h30 (Horário de Brasília) Competição: Brasileirão – Rodada 37

Brasileirão – Rodada 37 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Onde Assistir: Amazon Prime Video

Prováveis Escalações

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Nenê, Mandaca e Marcelo Hermes; Ênio e Rafael Bilu; Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt e Willian Arão; Barreal, Guilherme e Neymar; Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.