fechar
Sport | Notícia

Bahia x Sport ao vivo (03/12): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e marca mais um capítulo do humilhante rebaixamento do Leão

Por Davi Saboya Publicado em 02/12/2025 às 22:10
Rafael Thyere em lance no último jogo do Sport no Brasileirão - a derrota para o Santos
Rafael Thyere em lance no último jogo do Sport no Brasileirão - a derrota para o Santos - Paulo Paiva/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Falta pouco para ser concluído o humilhante rebaixamento do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Bahia, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo é válido pela penúltima rodada.

Leia Também

O time rubro-negro vem de nove derrotas seguidas no Brasileirão. No último jogo, perdeu por 3x1 para o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro. Já o Bahia ficou no empate por 1x1 com o Juventude no Alfredo Jaconi.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na classificação, o Tricolor de Aço ainda mira na última vaga do G-5, que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. O Bahia é o 7º colocado com 57 pontos e o Botafogo ocupa a 5ª posição com dois a mais.

Já o Sport foi rebaixado matematicamente com cinco rodadas de antecedência. Está afundado na lanterna com apenas 17 pontos, a pior campanha da história do clube na Série A. No total, são 23 derrotas, 11 empates e apenas 2 vitórias.

Sport poupa Zé Lucas

Após disputar a Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira, o volante Zé Lucas se reapresentou ao Sport durante esta semana. A ideia inicial era utilizar a joia da base. Porém, ele deve ser poupado dos últimos jogos contra o Bahia (fora) e Grêmio (casa).

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Bahia

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. Horário: 20h (de Brasília). Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP). Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Heber Roberto Lopes (SC). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

Leia também

Eleições do Sport: calendário oficial e tudo o que o torcedor precisa saber
Leão

Eleições do Sport: calendário oficial e tudo o que o torcedor precisa saber
Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista
REBOOK

Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista

Compartilhe

Tags