Bahia x Sport ao vivo (03/12): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e marca mais um capítulo do humilhante rebaixamento do Leão
Clique aqui e escute a matéria
Falta pouco para ser concluído o humilhante rebaixamento do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Bahia, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo é válido pela penúltima rodada.
O time rubro-negro vem de nove derrotas seguidas no Brasileirão. No último jogo, perdeu por 3x1 para o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro. Já o Bahia ficou no empate por 1x1 com o Juventude no Alfredo Jaconi.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na classificação, o Tricolor de Aço ainda mira na última vaga do G-5, que garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. O Bahia é o 7º colocado com 57 pontos e o Botafogo ocupa a 5ª posição com dois a mais.
Já o Sport foi rebaixado matematicamente com cinco rodadas de antecedência. Está afundado na lanterna com apenas 17 pontos, a pior campanha da história do clube na Série A. No total, são 23 derrotas, 11 empates e apenas 2 vitórias.
Sport poupa Zé Lucas
Após disputar a Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira, o volante Zé Lucas se reapresentou ao Sport durante esta semana. A ideia inicial era utilizar a joia da base. Porém, ele deve ser poupado dos últimos jogos contra o Bahia (fora) e Grêmio (casa).
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Bahia
Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.
Competição: Série A do Brasileirão. Local: Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. Horário: 20h (de Brasília). Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP). Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Heber Roberto Lopes (SC). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).