Sport acerta a venda do zagueiro Riquelme para o Botafogo; veja valores

O prata da casa do Leão assinou um contrato de quatro anos com o clube carioca, que terá 70% dos direitos econômicos do jovem jogador

O Sport fechou a venda do zagueiro e prata da casa, Riquelme, de 18 anos, para o Botafogo. A informação foi confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal. O jovem jogador assinou um contrato de quatro anos com o clube carioca.

No acordo, o Botafogo assume 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante (30%) fica com o Sport. A negociação foi fechada pelo valor de R$ 7,4 milhões (U$ 1,3 milhões).

Ainda de acordo com a apuração, a quantia precisará ser paga ao Sport até o dia 31 de dezembro de 2029. No final, a negociação serviu para o clube rubro-negro quitar a quantia que ainda tinha em aberto no acordo pelo atacante Carlos Alberto.

Em janeiro deste ano de 2025, o Sport fechou a contratação de Carlos Alberto e assinou um contrato de quatro temporadas, além de ter assumido 60% dos direitos econômicos do atleta. A operação total girou em cerca de R$ 15 milhões de reais.

O Sport ainda não se pronunciou oficialmente sobre a venda do zagueiro Riquelme. A notícia da negociação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Quem é Riquelme?

Natural da pequena cidade de Luziápolis, localizada na Zona da Mata de Alagoas, Riquelme ainda não atuou como profissional, mas chama a atenção por seu potencial.

Zagueiro de 1,90, o atleta foi o capitão do time que venceu a MadCup, competição disputada em Madrid. Riquelme também foi eleito o melhor jogador do torneio.

Após retornar da Espanha, o jogador chamou a atenção do técnico Daniel Paulista, que o integrou ao elenco profissional.

Ao todo, Riquelme foi relacionado para oito partidas, sete pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Nordeste.

Sport inicia pagamento de credores

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Sport informou que iniciou, na última sexta-feira (28), o pagamento aos credores trabalhistas presentes no Plano de Recuperação Judicial.

Ao todo, mais de 160 credores receberam a primeira parcela das doze parcelas do acordo, em cumprimento ao cronograma legal que determina a quitação dos débitos trabalhistas em até um ano.

O grupo de credores contemplados na primeira etapa é formado por funcionários e ex-funcionários do clube, além de participantes da campanha de mediação realizada em 2024.

Segundo o clube, uma parte destes credores já havia recebido 80% dos respectivos créditos em razão da campanha de mediação, e agora, com o pagamento da primeira parcela, todos receberam o percentual residual de 20%.

Também foram pagos funcionários ativos com valores de até R$ 3.500,00, além de outros credores que receberam parcelas entre R$ 300 e R$ 30 mil.

Além dos credores trabalhistas, o Plano contempla outras categorias de credores, totalizando aproximadamente 600 pessoas. O clube informa que os pagamentos dessas classes ocorrerão conforme o período de carência e as demais condições estabelecidas e aprovadas em assembleia.