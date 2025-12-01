Sport: comissão eleitoral é oficializada para eleição que definirá presidente e vice; veja nomes
Portaria emitida pelo Conselho Deliberativo lista os cinco membros que atuarão no processo eleitoral antecipado, que acontecerá em 15 de dezembro
Clique aqui e escute a matéria
O Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife oficializou a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo da eleição suplementar para o restante do biênio 2025/2026.
A nomeação dos cinco membros da comissão foi estabelecida pela Portaria Nº 002/2025-CD.
A Portaria, assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira Neto, foi datada no último domingo (30/11).
Composição da comissão eleitoral
A comissão foi designada para conduzir o processo eleitoral suplementar que elegerá o presidente e o vice-Presidente do Sport Club do Recife.
O advogado Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti (OAB/PE nº 5.087) foi designado para a função de Presidente da Comissão.
Os demais membros designados são:
- Silvio Pessoa de Carvalho Junior (OAB/PE n° 19.264).
- André Baptista Coutinho (OAB/PE n° 17.907).
- Marcelo Augusto Leal de Farias (OAB/PE n° 22.942).
- Pablo Bismack Oliveira Leite (OAB/PE n° 25.602).
Contexto e calendário eleitoral
A eleição suplementar para o mandato tampão, válido até o final de 2026, foi convocada após a renúncia do presidente Yuri Romão e do vice-presidente Raphael Campos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Em sua carta de renúncia, Romão pediu desculpas aos torcedores pelo resultado esportivo e prometeu regularizar a situação financeira do clube antes de sua saída.
A renúncia de ambos tem efeito a partir do dia 12 de dezembro de 2025.
O pleito está marcado para o dia 15 de dezembro de 2025, na sede social do clube, e ocorrerá por voto direto, secreto e presencial, das 8h às 18h.
Prazos e candidaturas no Sport
O Conselho Deliberativo publicou o calendário eleitoral.
O prazo para o registro de chapas na Secretaria da Presidência é de 1º a 5 de dezembro de 2025.
A decisão final da Comissão Eleitoral sobre a homologação está prevista para 9 de dezembro.
A posse dos eleitos está agendada para 19 de dezembro de 2025.
Dois nomes já confirmaram a intenção de concorrer ao cargo: o ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar.
Quem poderá votar nas eleições do Sport?
Os sócios que desejam participar da votação devem estar adimplentes com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.
O Sport havia anunciado que os associados tinham até o dia 30 de novembro de 2025 para regularizar as pendências financeiras e garantir o direito ao voto na eleição suplementar.
Craque do Sport, Zé Lucas desperta interesse de clubes; valores assustam!