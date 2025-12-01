Sport: comissão eleitoral é oficializada para eleição que definirá presidente e vice; veja nomes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Portaria emitida pelo Conselho Deliberativo lista os cinco membros que atuarão no processo eleitoral antecipado, que acontecerá em 15 de dezembro

O Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife oficializou a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo da eleição suplementar para o restante do biênio 2025/2026.

A nomeação dos cinco membros da comissão foi estabelecida pela Portaria Nº 002/2025-CD.

A Portaria, assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira Neto, foi datada no último domingo (30/11).

Composição da comissão eleitoral



A comissão foi designada para conduzir o processo eleitoral suplementar que elegerá o presidente e o vice-Presidente do Sport Club do Recife.

O advogado Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti (OAB/PE nº 5.087) foi designado para a função de Presidente da Comissão.

Os demais membros designados são:

Silvio Pessoa de Carvalho Junior (OAB/PE n° 19.264).

(OAB/PE n° 19.264). André Baptista Coutinho (OAB/PE n° 17.907).

(OAB/PE n° 17.907). Marcelo Augusto Leal de Farias (OAB/PE n° 22.942).

(OAB/PE n° 22.942). Pablo Bismack Oliveira Leite (OAB/PE n° 25.602).

Contexto e calendário eleitoral



A eleição suplementar para o mandato tampão, válido até o final de 2026, foi convocada após a renúncia do presidente Yuri Romão e do vice-presidente Raphael Campos.

Em sua carta de renúncia, Romão pediu desculpas aos torcedores pelo resultado esportivo e prometeu regularizar a situação financeira do clube antes de sua saída.

A renúncia de ambos tem efeito a partir do dia 12 de dezembro de 2025.

O pleito está marcado para o dia 15 de dezembro de 2025, na sede social do clube, e ocorrerá por voto direto, secreto e presencial, das 8h às 18h.

Prazos e candidaturas no Sport



O Conselho Deliberativo publicou o calendário eleitoral.

O prazo para o registro de chapas na Secretaria da Presidência é de 1º a 5 de dezembro de 2025.

A decisão final da Comissão Eleitoral sobre a homologação está prevista para 9 de dezembro.

A posse dos eleitos está agendada para 19 de dezembro de 2025.

Dois nomes já confirmaram a intenção de concorrer ao cargo: o ex-presidente Severino Otávio, o Branquinho, e Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar.

Quem poderá votar nas eleições do Sport?



Os sócios que desejam participar da votação devem estar adimplentes com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.

O Sport havia anunciado que os associados tinham até o dia 30 de novembro de 2025 para regularizar as pendências financeiras e garantir o direito ao voto na eleição suplementar.

