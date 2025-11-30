Sport: César Lucena conta com Zé Lucas para jogo contra Bahia pelo Brasileirão
O técnico César Lucena busca motivar o elenco para o clássico nordestino, mirando as duas últimas partidas da humilhante campanha na Série A
O Sport se prepara para o clássico nordestino contra o Bahia, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do rebaixamento antecipado, o técnico César Lucena tenta mobilizar o elenco e confirmou que conta com o meia Zé Lucas para os compromissos finais.
"Zé Lucas é um jogador diferente, vem de uma Copa do Mundo, onde teve um papel excelente. Contamos com ele para os últimos dois jogos," afirmou Lucena, destacando a experiência do jovem atleta, que ficou em quarto lugar com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17.
O treinador também fez questão de ressaltar a importância do confronto regional e a necessidade de uma reação. "É um clássico nordestino. Vou passar para eles o que significa Bahia x Sport. Precisamos vencer."
Lucena reconheceu o momento delicado do clube e a frustração da torcida rubro-negra com os resultados recentes. "O torcedor está carente de vitórias, está sangrando, doendo demais e espero que possamos fazer dois jogos melhores que esses últimos."
Sport na Série A
O Sport já foi rebaixado com cinco rodadas de antecedência e não consegue mais sair da lanterna da Série A, somando apenas 17 pontos — o vice-lanterna e também rebaixado Juventude tem 34.
Na última rodada, a equipe pernambucana perdeu por 3 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, contabilizando a 9ª derrota seguida na Série A. No total da competição, o Sport acumula 23 derrotas, 11 empates e apenas 2 vitórias.