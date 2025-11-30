fechar
Sport | Notícia

Sport: César Lucena conta com Zé Lucas para jogo contra Bahia pelo Brasileirão

O técnico César Lucena busca motivar o elenco para o clássico nordestino, mirando as duas últimas partidas da humilhante campanha na Série A

Por Davi Saboya Publicado em 30/11/2025 às 22:22
Zé Lucas, do Sport, com a faixa de capitão da Seleção Brasileira Sub-17
Zé Lucas, do Sport, com a faixa de capitão da Seleção Brasileira Sub-17 - Nelson Terme/CBF

Clique aqui e escute a matéria

O Sport se prepara para o clássico nordestino contra o Bahia, nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do rebaixamento antecipado, o técnico César Lucena tenta mobilizar o elenco e confirmou que conta com o meia Zé Lucas para os compromissos finais.

Leia Também

"Zé Lucas é um jogador diferente, vem de uma Copa do Mundo, onde teve um papel excelente. Contamos com ele para os últimos dois jogos," afirmou Lucena, destacando a experiência do jovem atleta, que ficou em quarto lugar com a Seleção Brasileira no Mundial Sub-17.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O treinador também fez questão de ressaltar a importância do confronto regional e a necessidade de uma reação. "É um clássico nordestino. Vou passar para eles o que significa Bahia x Sport. Precisamos vencer."

Lucena reconheceu o momento delicado do clube e a frustração da torcida rubro-negra com os resultados recentes. "O torcedor está carente de vitórias, está sangrando, doendo demais e espero que possamos fazer dois jogos melhores que esses últimos."

Sport na Série A

O Sport já foi rebaixado com cinco rodadas de antecedência e não consegue mais sair da lanterna da Série A, somando apenas 17 pontos — o vice-lanterna e também rebaixado Juventude tem 34.

Na última rodada, a equipe pernambucana perdeu por 3 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, contabilizando a 9ª derrota seguida na Série A. No total da competição, o Sport acumula 23 derrotas, 11 empates e apenas 2 vitórias.

Leia também

Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Futebol

Transmissão Fortaleza x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir pelo Brasileirão Série A 2025
Sport anuncia eleição suplementar para presidente e vice; votação será em 15 de dezembro
ELEIÇÕES

Sport anuncia eleição suplementar para presidente e vice; votação será em 15 de dezembro

Compartilhe

Tags