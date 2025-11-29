Sport anuncia eleição suplementar para presidente e vice; votação será em 15 de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Convocação foi oficializada pelo Conselho Deliberativo e votação será por voto direto, secreto e presencial; confira o cronograma completo

Clique aqui e escute a matéria

O Sport Club do Recife realizará eleições suplementares para os cargos de presidente executivo e vice-presidente executivo, visando completar o restante do biênio 2025-2026.

A convocação foi oficializada pelo Conselho Deliberativo por meio da Portaria nº 001/2025.

A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para o dia 15 de dezembro de 2025. O pleito ocorrerá na sede social do clube, das 8h às 18h. A votação será por voto direto, secreto e presencial.

O processo eleitoral é conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo.

A comissão é responsável por garantir a organização, a transparência e a regularidade de todas as etapas.

O Conselho Deliberativo também publicou o edital de convocação para o pleito suplementar. A Portaria nº 001/2025 estabelece o calendário eleitoral completo.

O cronograma inclui prazos definidos para a publicação do edital, o registro e a análise de chapas, o credenciamento, as fases de recurso e a posse dos eleitos.

Publicações e Preparação



27 a 29/11/2025: Publicação do Edital de Convocação.

28/11/2025: Afixação da lista completa dos sócios aptos a votar e ser votados.

Registro e Análise de Chapas

01 a 05/12/2025 – até 18h: Registro de chapas na Secretaria da Presidência.



06/12/2025: Comissão Eleitoral analisa a documentação das chapas.



08/12/2025: Prazo para sanar irregularidades.



09/12/2025: Decisão final da Comissão Eleitoral.



10/12/2025: Publicação da relação das chapas homologadas.

Designação e Organização Interna



Até 05/12/2025: Designação dos membros das Mesas Receptoras.

Dia da Eleição – 15/12/2025



07h45: Termo de abertura.



08h: Início da votação.



18h: Encerramento da votação.



18h15: Início da apuração, lavratura da ata e envio à Diretoria Executiva.



Até 23h59: Proclamação do resultado.

Recursos



16/12/2025 – até 18h: Prazo para recursos ao Presidente do Conselho Deliberativo.



16/12/2025 – até 23h59: Decisão sobre recursos pelo Presidente do Conselho.



17/12/2025 – até 18h: Recurso ao Conselho Deliberativo.



18/12/2025 – até 18h: Decisão final do Conselho Deliberativo (sessão virtual das 16h às 18h).

Posse



18/12/2025: Publicação do Edital de Posse.



19/12/2025: Posse do Presidente Executivo e Vice-Presidente Executivo.

Situação dos sócios para votação



Para que o sócio esteja apto a participar das eleições, é necessário que ele esteja adimplente com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.

O prazo limite para a regularização de eventuais pendências financeiras relativas às mensalidades até outubro é o dia 30 de novembro de 2025. Ou seja, o sócio tem até este domingo, dia 30, para estar adimplente e garantir o direito de voto.

Não serão exigidos os pagamentos das competências de novembro e dezembro de 2025 para fins de participação no processo eleitoral.

A adimplência é um pré-requisito, de acordo com o estatuto, para o direito de voto no pleito.

Imagem das eleições do Sport Club do Recife realizada no estádio da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/ Sport Recife Imagem das eleições do Sport Club do Recife realizada no estádio da Ilha do Retiro - Paulo Paiva/ Sport Recife

Quem são os candidatos à presidência do Sport?



O político e empresário Paulo Bivar confirmou sua candidatura à presidência do Sport. Ele manifestou que ser presidente do Sport "sempre foi uma vontade" sua.

O ex-presidente Severino Otávio, conhecido como “Branquinho”, também afirmou que irá disputar as eleições para presidente do clube rubro-negro.

Branquinho tinha sido convidado por um grupo de ex-presidentes para ser candidato em uma eleição indireta, mas pediu um prazo para ouvir a oposição.

Ele declarou que achou o pleito justo, e colocou que só aceitaria se fosse uma eleição direta.

Entendendo o momento político do Sport



A convocação das eleições decorre da renúncia formalizada dos atuais ocupantes dos cargos em questão.

O então Presidente, Yuri Romão, e seu vice, Raphael Campos, entregaram suas cartas de renúncia ao Conselho Deliberativo.

Yuri Romão protocolou o documento no Conselho Deliberativo, informando que sua saída da presidência será efetiva a partir do dia 12 de dezembro de 2025.

Na sua carta de renúncia, Yuri Romão pediu desculpas à torcida rubro-negra pelos resultados abaixo do esperado na temporada.

Ele agradeceu o apoio dos torcedores, afirmando que a torcida "nunca abandonou o clube" e foi "força para seguir" nos "momentos do de maior cansaço".

O ex-presidente prometeu regularizar os salários atrasados do quadro social antes de deixar o cargo.

Eleição no Sport: oposição se articula após renúncia de Yuri Romão

