Sport confirma início do pagamento aos credores do Plano de Recuperação Judicial

Primeiro grupo de credores contemplados é composto por funcionários, ex-funcionários e participantes da campanha de mediação realizada em 2024

Clique aqui e escute a matéria

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Sport informou que iniciou na última sexta-feira (28), o pagamento aos credores trabalhistas presentes no Plano de Recuperação Judicial.

Ao todo, mais de 160 credores receberam a primeira parcela das doze parcelas do acordo, em cumprimento ao cronograma legal que determina a quitação dos débitos trabalhistas em até um ano.

O grupo de credores contemplados na primeira etapa é formado por funcionários e ex-funcionários do clube, além de participantes da campanha de mediação realizada em 2024.

Segundo o clube, uma parte destes credores já havia recebido 80% dos respectivos créditos em razão da campanha de mediação, e agora, com o pagamento da primeira parcela, todos receberam o percentual residual de 20%.

Também foram pagos funcionários ativos com valores de até R$ 3.500,00, além de outros credores que receberam parcelas entre R$ 300 e R$ 30 mil.

Além dos credores trabalhistas, o Plano contempla outras categorias de credores, totalizando aproximadamente 600 pessoas. O clube informa que os pagamentos dessas classes ocorrerão conforme o período de carência e as demais condições estabelecidas e aprovadas em assembleia.

Entenda o processo

