Sport confirma início do pagamento aos credores do Plano de Recuperação Judicial
Primeiro grupo de credores contemplados é composto por funcionários, ex-funcionários e participantes da campanha de mediação realizada em 2024
Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Sport informou que iniciou na última sexta-feira (28), o pagamento aos credores trabalhistas presentes no Plano de Recuperação Judicial.
Ao todo, mais de 160 credores receberam a primeira parcela das doze parcelas do acordo, em cumprimento ao cronograma legal que determina a quitação dos débitos trabalhistas em até um ano.
O grupo de credores contemplados na primeira etapa é formado por funcionários e ex-funcionários do clube, além de participantes da campanha de mediação realizada em 2024.
Segundo o clube, uma parte destes credores já havia recebido 80% dos respectivos créditos em razão da campanha de mediação, e agora, com o pagamento da primeira parcela, todos receberam o percentual residual de 20%.
Também foram pagos funcionários ativos com valores de até R$ 3.500,00, além de outros credores que receberam parcelas entre R$ 300 e R$ 30 mil.
Além dos credores trabalhistas, o Plano contempla outras categorias de credores, totalizando aproximadamente 600 pessoas. O clube informa que os pagamentos dessas classes ocorrerão conforme o período de carência e as demais condições estabelecidas e aprovadas em assembleia.
Entenda o processo
- Processo: Recuperação Judicial nº 0027755-59.2023.8.17.2001
- Início: 20 de março de 2023
- Aprovação do plano: 18 de dezembro de 2024
- Decisão judicial: 28 de outubro de 2025
- Redução de dívida: de R$ 396 milhões para R$ 109 milhões
- Prazo de pagamento: até 12 meses (trabalhistas) e 66 parcelas trimestrais (demais dívidas)
- Contrato autorizado: R$ 136 milhões com a Liga Forte de Futebol