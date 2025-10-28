Recuperação Judicial do Sport é deferida; Leão da Ilha reduz dívida em 72%
Plano aprovado por ampla maioria dos credores reduz passivo de R$ 396 milhões para R$ 109 milhões e marca nova fase na gestão financeira do clube.
A 27ª Vara Cível do Recife confirmou a continuidade do processo de recuperação judicial do Sport Club do Recife, validando o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC) em dezembro de 2024, na Ilha do Retiro.
A decisão também autorizou retroativamente o contrato de R$ 136 milhões com a Liga Forte de Futebol, firmado em 2023 com investidores internacionais, após questionamentos de credores sobre uma suposta falta de autorização judicial.
Na assembleia, o Sport obteve aprovação expressiva em todas as classes de credores, consolidando o plano que reorganiza o passivo total do clube e garante previsibilidade financeira para os próximos anos.
O processo, iniciado em 20 de março de 2023, foi conduzido com assessoria jurídica do escritório Matos Advogados e consultoria econômico-financeira da PPK Consultoria.
Resultados da Assembleia e do Plano de Recuperação Judicial
O Plano de Recuperação Judicial do Sport foi votado em quatro classes de credores e obteve os seguintes índices de aprovação:
- Classe 1 – Trabalhistas: 79,35% por cabeça
- Classe 3 – Quirografários: 93,57% por valor e 88,75% por cabeça
- Classe 4 – Micro e pequenas empresas: 83,75% por cabeça
Com o resultado, o clube reduziu seu passivo total de R$ 396 milhões para R$ 109 milhões, o que representa uma redução de 72% nas dívidas reconhecidas.
Segundo o plano aprovado, as dívidas trabalhistas serão quitadas em até 12 meses, enquanto as demais obrigações terão pagamento parcelado em 66 parcelas trimestrais, de forma escalonada e fiscalizada pelas administradoras judiciais.
“A partir dessa RJ, o Sport entra em um novo estágio de gestão e de visão de futuro. A aprovação de 83% mostra que o trabalho foi sério e transparente. As responsabilidades agora aumentam”, afirmou o dirigente, em coletiva de imprensa realizada à época.
Autorização judicial para o contrato da Liga Forte
Na decisão de 28 de outubro de 2025, a juíza Ana Carolina Fernandes Paiva validou o Contrato de Investimento e Outras Avenças assinado em 30 de junho de 2023 entre o Sport, a Serengeti Onça Acquisition LLC e a LCP Gestora de Recursos LTDA, que prevê a venda de 20% dos direitos comerciais e de transmissão do clube por R$ 136 milhões.
O negócio, segundo o juízo, se enquadra como alienação de ativo não circulante, mas é considerado essencial à manutenção das atividades e ao cumprimento do plano.
O Sport deverá apresentar plano de uso e prestação de contas dos valores em até 30 dias, conforme determinação judicial.
Contestação de credores e manutenção do processo
Alguns credores haviam contestado a operação e alegado suposta fraude e perda de objeto da recuperação, afirmando que os recursos seriam suficientes para quitar todas as dívidas.
A Justiça, no entanto, indeferiu os pedidos, mantendo o curso da recuperação judicial. A decisão destacou os seguintes motivos:
- Os pagamentos foram autorizados e fiscalizados pelas administradoras judiciais;
- A representação múltipla de credores por advogados indicados pelo clube (proxy hunter) é lícita e respaldada por precedentes do TJSP e TJSC;
- O Sport ainda possui passivos fiscais de cerca de R$ 51 milhões e dívidas contingenciadas estimadas em R$ 129 milhões, o que reforça a necessidade de prosseguir com o plano.
Sport inicia nova fase administrativa
Com o plano aprovado e validado pela Justiça, o Sport entra em uma fase de reorganização estrutural e controle orçamentário, com metas de adimplência e relatórios periódicos à Vara Cível e aos credores.
A decisão judicial enfatizou que o aporte financeiro da Liga Forte é determinante para o equilíbrio de caixa e execução do plano, reafirmando o princípio da preservação da atividade econômica e social do clube, previsto no artigo 47 da Lei de Recuperação Judicial.
Entenda o processo
- Processo: Recuperação Judicial nº 0027755-59.2023.8.17.2001
- Início: 20 de março de 2023
- Aprovação do plano: 18 de dezembro de 2024
- Decisão judicial: 28 de outubro de 2025
- Redução de dívida: de R$ 396 milhões para R$ 109 milhões
- Prazo de pagamento: até 12 meses (trabalhistas) e 66 parcelas trimestrais (demais dívidas)
- Contrato autorizado: R$ 136 milhões com a Liga Forte de Futebol