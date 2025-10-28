fechar
Sport | Notícia

Sport: César Lucena irá comandar o Leão da Ilha em quais jogos?

Time pernambucano anunciou a saída de Daniel Paulista nesta terça-feira (28) e será comandado por treinador interino até o final da temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 28/10/2025 às 15:05
César Lucena, assistente-técnico do Sport
César Lucena, assistente-técnico do Sport - Reprodução/ Sport

O Sport terá um novo comandante para a reta final da temporada, o técnico Daniel Paulista foi demitido nesta terça-feira (28), por divergências com a diretoria.

O auxiliar fixo César Lucena será o treinador da equipe rubro-negra durante as últimas rodadas do Brasileirão.

Serão 9 jogos até o final da competição, onde o clube pernambucano está prestes a ser rebaixado para a Série B, após conquistar apenas 17 pontos em 29 jogos.

Ao todo, Daniel Paulista comandou o Leão da Ilha em 19 partidas, com duas vitórias, nove empates e oito derrotas. 18 jogos foram válidos pelo Brasileirão, além de uma partida da Copa do Nordeste.

César Lucena irá comandar o Sport em quais jogos?

O primeiro jogo de César Lucena em sua passagem pelo Sport será diante do Flamengo, no próximo sábado (01), no Maracanã.

  • Flamengo x Sport (01/11)
  • Sport x Juventude (05/11)
  • Sport x Atlético-MG (08/11)
  • Sport x Flamengo (15/11)
  • Botafogo x Sport (a definir)
  • Sport x Vitória (a definir)
  • Santos x Sport (a definir)
  • Bahia x Sport (a definir)
  • Sport x Grêmio (a definir)

Quem será o próximo técnico do Sport?

O Sport ainda não deve iniciar os trabalhos para a contratação de um novo técnico, já que o time não terá um comandante definitivo até o final do Brasileirão.

As buscas por um novo comandante para o time rubro-negro devem ser iniciadas apenas após a finalização do Campeonato Brasileiro.

