Sport: César Lucena irá comandar o Leão da Ilha em quais jogos?
Time pernambucano anunciou a saída de Daniel Paulista nesta terça-feira (28) e será comandado por treinador interino até o final da temporada
O Sport terá um novo comandante para a reta final da temporada, o técnico Daniel Paulista foi demitido nesta terça-feira (28), por divergências com a diretoria.
O auxiliar fixo César Lucena será o treinador da equipe rubro-negra durante as últimas rodadas do Brasileirão.
Serão 9 jogos até o final da competição, onde o clube pernambucano está prestes a ser rebaixado para a Série B, após conquistar apenas 17 pontos em 29 jogos.
Ao todo, Daniel Paulista comandou o Leão da Ilha em 19 partidas, com duas vitórias, nove empates e oito derrotas. 18 jogos foram válidos pelo Brasileirão, além de uma partida da Copa do Nordeste.
César Lucena irá comandar o Sport em quais jogos?
O primeiro jogo de César Lucena em sua passagem pelo Sport será diante do Flamengo, no próximo sábado (01), no Maracanã.
- Flamengo x Sport (01/11)
- Sport x Juventude (05/11)
- Sport x Atlético-MG (08/11)
- Sport x Flamengo (15/11)
- Botafogo x Sport (a definir)
- Sport x Vitória (a definir)
- Santos x Sport (a definir)
- Bahia x Sport (a definir)
- Sport x Grêmio (a definir)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem será o próximo técnico do Sport?
O Sport ainda não deve iniciar os trabalhos para a contratação de um novo técnico, já que o time não terá um comandante definitivo até o final do Brasileirão.
As buscas por um novo comandante para o time rubro-negro devem ser iniciadas apenas após a finalização do Campeonato Brasileiro.