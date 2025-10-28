Sport: César Lucena irá comandar o Leão da Ilha em quais jogos?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Time pernambucano anunciou a saída de Daniel Paulista nesta terça-feira (28) e será comandado por treinador interino até o final da temporada

O Sport terá um novo comandante para a reta final da temporada, o técnico Daniel Paulista foi demitido nesta terça-feira (28), por divergências com a diretoria.

O auxiliar fixo César Lucena será o treinador da equipe rubro-negra durante as últimas rodadas do Brasileirão.

Serão 9 jogos até o final da competição, onde o clube pernambucano está prestes a ser rebaixado para a Série B, após conquistar apenas 17 pontos em 29 jogos.

Ao todo, Daniel Paulista comandou o Leão da Ilha em 19 partidas, com duas vitórias, nove empates e oito derrotas. 18 jogos foram válidos pelo Brasileirão, além de uma partida da Copa do Nordeste.

César Lucena irá comandar o Sport em quais jogos?

O primeiro jogo de César Lucena em sua passagem pelo Sport será diante do Flamengo, no próximo sábado (01), no Maracanã.

Flamengo x Sport (01/11)

Sport x Juventude (05/11)

Sport x Atlético-MG (08/11)

Sport x Flamengo (15/11)

Botafogo x Sport (a definir)

Sport x Vitória (a definir)

Santos x Sport (a definir)

Bahia x Sport (a definir)

Sport x Grêmio (a definir)



Quem será o próximo técnico do Sport?

O Sport ainda não deve iniciar os trabalhos para a contratação de um novo técnico, já que o time não terá um comandante definitivo até o final do Brasileirão.

As buscas por um novo comandante para o time rubro-negro devem ser iniciadas apenas após a finalização do Campeonato Brasileiro.