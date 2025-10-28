Sport: Daniel Paulista teve retrospecto melhor do que antecessores, mas insuficiente para evitar rebaixamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com apenas 17 pontos e na lanterna da Série A 2025 desde a 3ª rodada, o Leão está a 15 pontos do Santos, 16º colocado e primeiro time fora do Z4

O Sport anunciou a saída de Daniel Paulista, nos canais oficiais do clube, na terça-feira (28/10), e encerrou a quarta passagem dele na Ilha do Retiro com 19 jogos (18 na Série A).

O desgaste da relação entre dirigentes e o técnico ficou externado nas entrevistas coletivas em que o treinador afirmava sobre a necessidade de começar o planejamento para 2026.

Números da 4ª passagem de Daniel Paulista no Sport

Contratado durante a pausa para o Mundial de Clubes, substituindo a rápida passagem de António Oliveira, obteve as duas únicas vitórias do time (contra Grêmio e Corinthians).

Além disso, acumulou oito empates e oito derrotas, tendo aproveitamento de 25,9%. Em 2016 e 2017, evitou a queda para a Série B. No entanto, não reveteu a situação em 2025.

Em comparação, Pepa somou dois empates e cinco derrotas no Brasileiro (9,5% de aproveitamento) e o compatriota dele saiu tendo um empate e três derrotas (8,3% de desempenho).

Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

Desempenho não evitaria que para o Brasileirão Série B

Na lanterna do Brasileirão Série A 2025 desde a 3ª rodada, o Leão possui só 17 pontos. A diferença para o Santos, 16° colocado, é de 15. A chance de permanência é menor que 1%.

Apesar de mais competitivadade e padrão de jogo, os números do treinador ainda deixariam o clube na zona de rebaixamento e como último colocado: apenas 14 pontos consquistados.

Se mantivesse os números até o fim do competição nacional, o Rubro-negro terminaria com cerca de 30 pontos, restropecto muito abaixo para um ponto de corte que atinge 46 pontos.