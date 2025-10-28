Opositores no Sport estudam ação no STJD e na Fifa devido a contratação de Atencio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grupo de sócios e conselheiros afirma não ter tido acesso ao contrato de Atencio e questiona atual gestão sobre violação das regras da Fifa

A participação da agência Elenko Sports na contratação de Atencio por parte do Sport junto ao Independiente, da Argentina, segue repercutindo nos bastidores da Ilha do Retiro.

Segundo apuração do Blog do Torcedor, um grupo de sócios e conselheiros do clube encabeçado por Leonardo Cruz estuda entrar com uma ação contra a atual gestão do presidente Yuri Romão alegando supostas irregularidades na transferência do jogador.

De acordo com o que nos foi passado, os grupos teriam entrado com uma representação junto ao Conselho Deliberativo contra a atual gestão, as quais não teriam sido acolhidas pelo mesmo.

Ainda de acordo com a apuração, a teste argumentativa dos propositores da representação se dá pelo fato de a Elenko Sports não se tratar de uma instituição financeira, mas sim de uma agência de jogadores, o que tornaria a transação "suspeita".

Em contato com o jornalista e advogado Andrei Kampff, o Blog do Torcedor tirou algumas dúvidas com relação a tal tese.

Segundo Andrei, não há qualquer impedimento de uma agência, empresa ou até mesmo pessoa física emprestar dinheiro para os clubes em uma operação de compra de jogadores desde que a transação não envolva os direitos econômicos do jogador, mesmo que como forma de garantia.

Desde 2015 a Fifa veta a cessão de direitos econômicos de atletas a terceiros, como agências e fundo de investimento, prática conhecida como Third-Party Ownership (TPO), e que foi validada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em 2017 após uma série de recursos apresentados por ligas, clubes e agentes.

Em nota oficial, o Sport já se pronunciou sobre o caso e garantiu não haver nenhum tipo de irregularidade e total que possui total segurança jurídica em relação à negociação realizada que não fere nenhuma das regras da Fifa.

Apesar da nota, o grupo que estuda tal ação contra a atual gestão, afirma não ter tido acesso ao contrato de Atencio e segue questionando a negociação.

Em novo questionamento a Andrei Kampff sobre a possibilidade de acionamento da Fifa ou STJD por "má gestão", o mesmo informou que isso não seria possível, uma vez que não cabe a tais órgãos moderar ou interferir em questões administrativas do clube ou em quaisquer outras que não envolvam puramente o futebol.

Portanto, as medidas cabíveis contra uma suposta "má gestão", por parte da atual diretoria devem se dar no âmbito administrativo, ou seja, interno do clube, junto aos órgãos competentes do seu quadro, exceto, mais uma vez, em caso de violação das regras da Fifa.