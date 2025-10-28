Sport: Veja os motivos que levaram Daniel Paulista a entregar o cargo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após reunião nesta terça-feira (28), clube e treinador chegaram a um acordo pela rescisão do contrato que ia até dezembro deste ano, 2025

Daniel Paulista não é mais treinador do Sport! A reunião que definiu o futuro do treinador na Ilha do Retiro aconteceu nesta terça-feira (28) e terminou com um acordo que definiu a rescisão contratual.

Em nota oficial, o Sport informou que foi procurado pelo treinador que informou que não continuaria no clube até o fim da temporada.

Conforme adiantado pela reportagem do Blog do Torcedor, já estava definido que o o treinador não renovaria seu contrato e que, portanto, não seria o treinador para 2026, restando definir se Daniel permaneceria na Ilha do Retiro até o fim da Série A.

Segundo apurado por esta reportagem, a razão pela qual ainda existia inerteza sobre a continuidade ou não do treinador se dá em função da multa rescisória.

Apesar do curto tempo de contrato, menor que um ano, a multa é alta e a seria em função de dar "maior segurança" à Daniel Paulista para que o mesmo largasse um trabalho promissor no Remo para assumir o Sport.

Na nota em que anunciou a saída de Daniel, o clube informou que se comprometeu a pagar os salários de novembro da comissão técnica, dando a entender que o treinador abriu mão dos vencimentos de dezembro e de eventuais valores restantes em multa.

Quebra de hierarquia, "falsas promessas" e salários atrasados fizeram Daniel Paulista entregar o cargo no Sport

Como divulgado pelo Blog do Torcedor no último sábado (25), Daniel Paulista se encontra bastante insatisfeito com a diretoria rubro-negra e a gota d'água teriam sido declarações recentes do treinador que teriam incomodado o elenco.

Em contrapartida, a entrevista coletiva dada pelo treinador após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio, onde afirmou que o Sport "precisa olhar para 2026", também não teria pegado bem com Yuri Romão e outros membros da "alta cúpula" rubro-negra, sendo interpretada como uma "exposição desnecessária".

O Blog do Torcedor ouviu de uma fonte ligada ao clube, antes mesmo do anúncio oficial da saída do treinador, que dois fatores seriam os mais determinantes na escolha de Daniel Paulista:

Quebra de hierarquia

Salários atrasados

A quebra de hierarquia trataria do fato de que Daniel Paulista não haveria sido consultado sobre as renovações de contrato de Igor Cariús e Rafael Thyere, o que, além de ter irritado bastante o treinador, teria deixado implícito de que o mesmo não fazia partes dos planos do clube para o futuro.

A outra razão é mais evidente. Os salários atrasados causaram bastante incômodo no elenco e no próprio Daniel, que teria ouvido da diretoria a garantia de que o clube não passaria por problemas de cunho financeiro e que honraria seus compromissos com o elenco e comissão técnica.

Em resumo, a relação entre treinador e diretoria está abalada e ambas as partes não enxergavam um futuro juntas, restando a definição sobre a antecipação ou não do fim do atual vínculo.

Com a saída de Daniel Paulista, a tendência é que César Lucena comande a equipe de forma interina até o fim da Série A, quando só então o clube buscará um novo treinador.