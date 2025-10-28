Sport: Veja os motivos que levaram Daniel Paulista a entregar o cargo
Após reunião nesta terça-feira (28), clube e treinador chegaram a um acordo pela rescisão do contrato que ia até dezembro deste ano, 2025
Daniel Paulista não é mais treinador do Sport! A reunião que definiu o futuro do treinador na Ilha do Retiro aconteceu nesta terça-feira (28) e terminou com um acordo que definiu a rescisão contratual.
Em nota oficial, o Sport informou que foi procurado pelo treinador que informou que não continuaria no clube até o fim da temporada.
Conforme adiantado pela reportagem do Blog do Torcedor, já estava definido que o o treinador não renovaria seu contrato e que, portanto, não seria o treinador para 2026, restando definir se Daniel permaneceria na Ilha do Retiro até o fim da Série A.
Segundo apurado por esta reportagem, a razão pela qual ainda existia inerteza sobre a continuidade ou não do treinador se dá em função da multa rescisória.
Apesar do curto tempo de contrato, menor que um ano, a multa é alta e a seria em função de dar "maior segurança" à Daniel Paulista para que o mesmo largasse um trabalho promissor no Remo para assumir o Sport.
Na nota em que anunciou a saída de Daniel, o clube informou que se comprometeu a pagar os salários de novembro da comissão técnica, dando a entender que o treinador abriu mão dos vencimentos de dezembro e de eventuais valores restantes em multa.
Quebra de hierarquia, "falsas promessas" e salários atrasados fizeram Daniel Paulista entregar o cargo no Sport
Como divulgado pelo Blog do Torcedor no último sábado (25), Daniel Paulista se encontra bastante insatisfeito com a diretoria rubro-negra e a gota d'água teriam sido declarações recentes do treinador que teriam incomodado o elenco.
Em contrapartida, a entrevista coletiva dada pelo treinador após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio, onde afirmou que o Sport "precisa olhar para 2026", também não teria pegado bem com Yuri Romão e outros membros da "alta cúpula" rubro-negra, sendo interpretada como uma "exposição desnecessária".
O Blog do Torcedor ouviu de uma fonte ligada ao clube, antes mesmo do anúncio oficial da saída do treinador, que dois fatores seriam os mais determinantes na escolha de Daniel Paulista:
- Quebra de hierarquia
- Salários atrasados
A quebra de hierarquia trataria do fato de que Daniel Paulista não haveria sido consultado sobre as renovações de contrato de Igor Cariús e Rafael Thyere, o que, além de ter irritado bastante o treinador, teria deixado implícito de que o mesmo não fazia partes dos planos do clube para o futuro.
A outra razão é mais evidente. Os salários atrasados causaram bastante incômodo no elenco e no próprio Daniel, que teria ouvido da diretoria a garantia de que o clube não passaria por problemas de cunho financeiro e que honraria seus compromissos com o elenco e comissão técnica.
Em resumo, a relação entre treinador e diretoria está abalada e ambas as partes não enxergavam um futuro juntas, restando a definição sobre a antecipação ou não do fim do atual vínculo.
Com a saída de Daniel Paulista, a tendência é que César Lucena comande a equipe de forma interina até o fim da Série A, quando só então o clube buscará um novo treinador.