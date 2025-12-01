Ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux revela possibilidade de não acontecer "bate-chapa" na eleição
O ex-mandatário foi um dos convidados do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025
O ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, revelou que existe a possibilidade de não acontecer um "bate-chapa" na eleição "tampão" deste mês de dezembro. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele contou que o candidato Branquinho está trabalhar em prol de um consenso.
Dubeux defendeu a união dos rubro-negros em torno de Severino Otávio, o Branquinho, por considerar o ano de 2026 delicado para o Leão. Para ele, o triênio de 2027-29 é o momento momento para uma candidatura com um projeto mais robusto. Branquinho já disse que só fica no clube até dezembro de 2026.
"Vejo a possibilidade. Tenho a esperança que até a sexta-feira isso possa acontecer. São pessoas de bom senso. É preciso entender que não é uma nova gestão. É um mandato tampão. Então, precisamos se unir para tirar o Sport da situação atual", afirmou Gustavo Dubeux.
"Branquinho já está conversando com eles, eu posso conversar também. É preciso ter um desprendimento de tudo para que isso possa acontecer", completou.
Até o momento, o Sport possui três candidatos confirmados para o pleito do próximo dia 15 de dezembro. São eles: o ex-presidente Severino Otávio (Branquinho), o filho do ex-presidente Milton Bivar, Paulo Bivar, e Matheus Souto Maior, do grupo Leões pela Mudança.
O vencedor da eleição fica no cargo até dezembro de 2026, quando terminaria a gestão do presidente Yuri Romão. Romão, por sinal, na carta de renúncia, fica no cargo, junto com o vice-presidente Raphael Campos, até o próximo dia 12 de dezembro.
"Hoje, eu sou oposição. Se não fosse, não iria pedir para o Yuri deixar o cargo. Quero que as coisas mudem. Vejo que atualmente o Sport possui três chapas de oposição. Até a sexta-feira, espero que vire tudo uma só", comentou Gustavo Dubeux.
Comissão Eleitoral do Sport
O Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife oficializou a Comissão Eleitoral que conduzirá o processo da eleição suplementar para o restante do biênio 2025/2026. A nomeação dos cinco membros da comissão foi estabelecida pela Portaria Nº 002/2025-CD.
A Portaria, assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira Neto, foi datada no último domingo (30/11).
A comissão foi designada para conduzir o processo eleitoral suplementar que elegerá o presidente e o vice-Presidente do Sport Club do Recife.
O advogado Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti (OAB/PE nº 5.087) foi designado para a função de Presidente da Comissão.
Os demais membros designados são:
- Silvio Pessoa de Carvalho Junior (OAB/PE n° 19.264).
- André Baptista Coutinho (OAB/PE n° 17.907).
- Marcelo Augusto Leal de Farias (OAB/PE n° 22.942).
- Pablo Bismack Oliveira Leite (OAB/PE n° 25.602).