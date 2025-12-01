Reeleito, Bruno Becker diz que Náutico está estudando contratos da Liga Forte União
O presidente afirmou que a diretoria analisa com cautela a adesão ao bloco de clubes para garantir que a decisão seja a mais vantajosa
Clique aqui e escute a matéria
O Náutico está debruçado sobre os documentos da Liga Forte União (LFU). A informação foi confirmada pelo presidente reeleito, Bruno Becker, que destacou a importância de uma análise minuciosa dos contratos antes de qualquer decisão final sobre a adesão ao bloco que negocia a venda dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.
Becker, que foi reconduzido ao cargo neste domingo (30), enfatizou que o foco principal é garantir que a eventual parceria seja o melhor caminho financeiro e estratégico para o clube a longo prazo.
"Tratamos de alguns assuntos do futuro do clube e um deles é a liga. Estamos com estudos dos contratos para saber se é um bom negócio. Não adianta pegar dinheiro da liga — tem que ser o melhor para o clube", afirmou.
A cautela do mandatário alvirrubro reside na necessidade de compreender completamente os termos da negociação e o impacto que o acordo trará ao Náutico. A Liga Forte União (LFU) tem atraído a atenção de diversos clubes brasileiros, prometendo um novo modelo de distribuição de receitas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Queremos entender o momento da liga, quais os próximos passos para a venda dos direitos comerciais, para chegar em algo mais concreto", comentou Becker.
A decisão do Náutico sobre a adesão à LFU é vista como um passo crucial no planejamento financeiro do clube para os próximos anos, podendo representar uma injeção significativa de recursos para investimentos em infraestrutura e futebol.
Posse da nova diretoria do Náutico
A posse da nova diretoria do Náutico deve acontecer até o dia 5 de janeiro de 2026. Como será uma gestão de continuidade, o presidente Bruno Becker já acelerou o processo após a desistência da chapa de oposição. Becker terá Ricardo Malta como vice-presidente para 2026 e 2027.