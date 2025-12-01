Reeleito, Bruno Becker diz que Náutico está estudando contratos da Liga Forte União

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente afirmou que a diretoria analisa com cautela a adesão ao bloco de clubes para garantir que a decisão seja a mais vantajosa

O Náutico está debruçado sobre os documentos da Liga Forte União (LFU). A informação foi confirmada pelo presidente reeleito, Bruno Becker, que destacou a importância de uma análise minuciosa dos contratos antes de qualquer decisão final sobre a adesão ao bloco que negocia a venda dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Becker, que foi reconduzido ao cargo neste domingo (30), enfatizou que o foco principal é garantir que a eventual parceria seja o melhor caminho financeiro e estratégico para o clube a longo prazo.

"Tratamos de alguns assuntos do futuro do clube e um deles é a liga. Estamos com estudos dos contratos para saber se é um bom negócio. Não adianta pegar dinheiro da liga — tem que ser o melhor para o clube", afirmou.

A cautela do mandatário alvirrubro reside na necessidade de compreender completamente os termos da negociação e o impacto que o acordo trará ao Náutico. A Liga Forte União (LFU) tem atraído a atenção de diversos clubes brasileiros, prometendo um novo modelo de distribuição de receitas.

"Queremos entender o momento da liga, quais os próximos passos para a venda dos direitos comerciais, para chegar em algo mais concreto", comentou Becker.

A decisão do Náutico sobre a adesão à LFU é vista como um passo crucial no planejamento financeiro do clube para os próximos anos, podendo representar uma injeção significativa de recursos para investimentos em infraestrutura e futebol.

Posse da nova diretoria do Náutico

A posse da nova diretoria do Náutico deve acontecer até o dia 5 de janeiro de 2026. Como será uma gestão de continuidade, o presidente Bruno Becker já acelerou o processo após a desistência da chapa de oposição. Becker terá Ricardo Malta como vice-presidente para 2026 e 2027.