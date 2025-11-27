Náutico abre negociações para contratar o meia Dodô, ex-Vila Nova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador de 24 anos pertence ao Coimbra-MG e pode chegar aos Aflitos por empréstimo. Atleta marcou 3 gols com a camisa do Tigrão na última Série B

De olho no mercado, o Náutico está em busca de reforços para o meio-campo. O Timbu negocia a contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova, para 2026.

A informação, dada primeiramente pelo jornalista Lucas Rossafa, foi confirmada pela reportagem do Blog do Torcedor.

Dodô está em conversas com o Náutico e já recebeu uma proposta oficial da equipe pernambucana. No entanto, o Timbu enfrenta a concorrência de um clube da Série A. O jogador pertence ao Coimbra-MG e chegaria por empréstimo aos Aflitos.

Titular do Tigre durante a Série B, o meia disputou 44 partidas em 2025, temporada em que atuou mais vezes durante a carreira. Ao todo, o atleta balançou as redes três vezes durante a temporada, com cinco assistências concedidas.

Além de Vila Nova e Coimbra, Dodô também atuou por Ponte Preta, Goiás, Villa Nova-MG, Ferroviária, Barretos, São Caetano e Oeste.

Náutico deve contratar aproximadamente dez atletas para 2026

O Náutico trabalha com a possibilidade de realizar aproximadamente dez contratações para a próxima temporada.

De acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, novos reforços devem ser anunciados nos próximos dias. Até o momento, apenas a chegada do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova, foi confirmada oficialmente.

Para o início de 2026, o Náutico deve utilizar um elenco mais enxuto, já que o Timbu não irá disputar Copa do Nordeste e Copa do Brasil.