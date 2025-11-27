fechar
Nautico | Notícia

Náutico abre negociações para contratar o meia Dodô, ex-Vila Nova

Jogador de 24 anos pertence ao Coimbra-MG e pode chegar aos Aflitos por empréstimo. Atleta marcou 3 gols com a camisa do Tigrão na última Série B

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 13:11
Dodô com a camisa do Vila Nova
Dodô com a camisa do Vila Nova - Reprodução: Roberto Corrêa/ Vila Nova

Clique aqui e escute a matéria

De olho no mercado, o Náutico está em busca de reforços para o meio-campo. O Timbu negocia a contratação do meia Dodô, ex-Vila Nova, para 2026.

A informação, dada primeiramente pelo jornalista Lucas Rossafa, foi confirmada pela reportagem do Blog do Torcedor.

Dodô está em conversas com o Náutico e já recebeu uma proposta oficial da equipe pernambucana. No entanto, o Timbu enfrenta a concorrência de um clube da Série A. O jogador pertence ao Coimbra-MG e chegaria por empréstimo aos Aflitos.

Titular do Tigre durante a Série B, o meia disputou 44 partidas em 2025, temporada em que atuou mais vezes durante a carreira. Ao todo, o atleta balançou as redes três vezes durante a temporada, com cinco assistências concedidas.

Além de Vila Nova e Coimbra, Dodô também atuou por Ponte Preta, Goiás, Villa Nova-MG, Ferroviária, Barretos, São Caetano e Oeste.

Leia Também

Náutico deve contratar aproximadamente dez atletas para 2026

O Náutico trabalha com a possibilidade de realizar aproximadamente dez contratações para a próxima temporada.

De acordo com o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, novos reforços devem ser anunciados nos próximos dias. Até o momento, apenas a chegada do atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova, foi confirmada oficialmente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o início de 2026, o Náutico deve utilizar um elenco mais enxuto, já que o Timbu não irá disputar Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Leia também

Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF
PAGAMENTO DE SALÁRIO

Náutico começa a pagar salários atrasados do elenco após repasse da FPF
Copinha 2026: Grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô definidos
Futebol de base

Copinha 2026: Grupos de Náutico, Santa Cruz, Sport e Retrô definidos

Compartilhe

Tags