Reeleito por aclamação, Becker afirma que Náutico possui "negociações próximas de acerto"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente Bruno Becker foi aclamado, neste domingo, na sede alvirrubra e comentou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada.

Clique aqui e escute a matéria

O Náutico possui negociações próximas de acerto para a montagem do elenco da próxima temporada, conforme declarou o presidente Bruno Becker neste domingo (30). A fala do dirigente ocorreu após ele ser aclamado para um novo mandato, nos anos de 2026 e 2027, em eleição de chapa única realizada na sede alvirrubra.

Becker demonstrou cautela ao comentar o andamento das contratações, citando a complexidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o único jogador que o Náutico oficializou a contratação para a próxima temporada é Júnior Todinho.

"O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir", afirmou o presidente.

"O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado", completou.

Contratações do Náutico

A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada está sendo conduzida pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Apesar de ter apenas um reforço confirmados, o Timbu possui negociações avançadas nos bastidores:

Meia Ramon Carvalho, ex-Ituano e Ponte Preta



Lateral-direito Reginaldo, ex-Juventude



Meia Dodô, ex-Vila Nova



Zagueiro Guilherme Mariano, ex-Cuiabá



Volante Matheus Trindade, ex-Criciúma

No radar do Timbu, ainda tem nomes conhecidos como o meia Gabriel Santiago, o zagueiro Segovia, o lateral-esquerdo Sander e o zagueiro Bruno Alves.