Reeleito por aclamação, Becker afirma que Náutico possui "negociações próximas de acerto"

O presidente Bruno Becker foi aclamado, neste domingo, na sede alvirrubra e comentou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada.

Por Davi Saboya Publicado em 30/11/2025 às 18:50 | Atualizado em 30/11/2025 às 18:51
Imagem do presidente Bruno Becker no momento da votação na eleição do Náutico
Imagem do presidente Bruno Becker no momento da votação na eleição do Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico possui negociações próximas de acerto para a montagem do elenco da próxima temporada, conforme declarou o presidente Bruno Becker neste domingo (30). A fala do dirigente ocorreu após ele ser aclamado para um novo mandato, nos anos de 2026 e 2027, em eleição de chapa única realizada na sede alvirrubra.

Becker demonstrou cautela ao comentar o andamento das contratações, citando a complexidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o único jogador que o Náutico oficializou a contratação para a próxima temporada é Júnior Todinho.

"O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir", afirmou o presidente.

"O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado", completou.

Contratações do Náutico

A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada está sendo conduzida pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Apesar de ter apenas um reforço confirmados, o Timbu possui negociações avançadas nos bastidores:

  • Meia Ramon Carvalho, ex-Ituano e Ponte Preta
  • Lateral-direito Reginaldo, ex-Juventude
  • Meia Dodô, ex-Vila Nova
  • Zagueiro Guilherme Mariano, ex-Cuiabá
  • Volante Matheus Trindade, ex-Criciúma

No radar do Timbu, ainda tem nomes conhecidos como o meia Gabriel Santiago, o zagueiro Segovia, o lateral-esquerdo Sander e o zagueiro Bruno Alves.

