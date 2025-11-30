Reeleito por aclamação, Becker afirma que Náutico possui "negociações próximas de acerto"
O presidente Bruno Becker foi aclamado, neste domingo, na sede alvirrubra e comentou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada.
O Náutico possui negociações próximas de acerto para a montagem do elenco da próxima temporada, conforme declarou o presidente Bruno Becker neste domingo (30). A fala do dirigente ocorreu após ele ser aclamado para um novo mandato, nos anos de 2026 e 2027, em eleição de chapa única realizada na sede alvirrubra.
Becker demonstrou cautela ao comentar o andamento das contratações, citando a complexidade da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o único jogador que o Náutico oficializou a contratação para a próxima temporada é Júnior Todinho.
"O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir", afirmou o presidente.
"O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado", completou.
Contratações do Náutico
A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada está sendo conduzida pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Apesar de ter apenas um reforço confirmados, o Timbu possui negociações avançadas nos bastidores:
- Meia Ramon Carvalho, ex-Ituano e Ponte Preta
- Lateral-direito Reginaldo, ex-Juventude
- Meia Dodô, ex-Vila Nova
- Zagueiro Guilherme Mariano, ex-Cuiabá
- Volante Matheus Trindade, ex-Criciúma
No radar do Timbu, ainda tem nomes conhecidos como o meia Gabriel Santiago, o zagueiro Segovia, o lateral-esquerdo Sander e o zagueiro Bruno Alves.