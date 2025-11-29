Bruno Becker será reeleito presidente do Náutico por aclamação neste domingo (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A eleição com chapa única acontece na sede social nos Aflitos a partir das 8h. Clube alvirrubro possui 4.345 sócios aptos para o pleito

O presidente Bruno Becker será reeleito por aclamação para o biênio 2026/2027, neste domingo (30), nos Aflitos. Após desistência do grupo de oposição, a eleição acontecerá com chapa única, tendo ainda Ricardo Malta como vice-presidente.

Horário: as urnas estarão abertas para votação das 8h às 17h.

Logística: serão disponibilizadas seis urnas para que os associados possam registrar seus votos.

A contagem dos votos se inicia logo após o encerramento da votação. A previsão é que o total de votos recebidos pela chapa seja anunciado às 20h.

Apesar de não haver concorrência direta, o comparecimento dos sócios às urnas é visto como um ato importante para conferir legitimidade à nova gestão executiva e ao próprio processo, sublinhando a natureza democrática da agremiação.

O Náutico possui um universo de 4.345 sócios aptos a participar desta eleição.

Mudanças na gestão

A reeleição de Bruno Becker marca o início de um novo biênio com mudanças significativas na estrutura executiva e novos focos de modernização para o Náutico.

A principal alteração na direção do clube é a mudança na vice-presidência executiva. Com a saída de Tatiana Roma, o cargo será ocupado por Ricardo Malta, que anteriormente atuava como diretor do CT Wilson Campos.

Becker e Malta lançaram o projeto "Náutico do Futuro", delineando as prioridades da próxima gestão. Para alcançar maior transparência e eficiência, o atual mandatário promoverá uma reestruturação do poder executivo com a criação de dois novos órgãos:

Diretoria Executiva

Conselho de Governança

O presidente Bruno Becker centrará os esforços do clube na modernidade em todos os seus setores. Embora as ações ainda não tenham sido detalhadas, o líder da gestão já demonstrou inclinação favorável a pautas estratégicas importantes, como:

A constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

A busca por negociações para o naming rights dos Aflitos

Bastidores do Náutico

O pleito no Náutico indicava desde o princípio um caminho para a aclamação da chapa da situação, já durante a fase de registro de candidaturas. Contudo, houve uma reviravolta no cenário com o lançamento de uma chapa de oposição, a "Náutico Unido", encabeçada por Pablo Vitório e com Gilberto Kabbaz como vice.

Essa candidatura opositora, no entanto, acabou sendo retirada pouco tempo depois de seu lançamento oficial. O principal fator que motivou a desistência, conforme declarado pelos próprios integrantes da chapa, foi o posicionamento do técnico Hélio dos Anjos, que expressou publicamente que sua permanência no clube estava condicionada à reeleição de Bruno Becker.

Com a situação política mais estabilizada, a gestão atual do Náutico ganhou espaço para acelerar seu planejamento para o ano de 2026 e concentrar esforços em projetos de médio prazo para o clube, sem a interferência imediata de questões eleitorais.

Apesar de ter sua reeleição consolidada por aclamação, é esperado que o presidente Bruno Becker ainda enfrente resistências e batalhas internas com conselheiros pertencentes à ala de oposição do Timbu.