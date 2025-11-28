Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações da 36ª rodada do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Duelo entre alvinegros na Neo Química Arena, em São Paulo, encerra a 36ª rodada da competição, com o Glorioso já garantido na Libertadores 2026

Clique aqui e escute a matéria

Corinthians e Botafogo se enfrentam no próximo domingo (30), às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

O confronto entre os alvinegros será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).



O Timão, que está na 11ª colocação da tabela de classificação, busca somar pontos em casa para se afastar da zona de rebaixamento.

O Glorioso, por sua vez, está garantido na próxima Libertadores e mira uma vaga direta na fase de grupos da competição continental.



O Corinthians chega para o duelo vindo de uma derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, fora de casa.

Após 35 rodadas disputadas, o time paulista soma 45 pontos e ocupa a 11ª posição, estando a dez pontos do G7 e sete pontos acima da zona da degola, com apenas nove pontos em disputa.

Para este embate, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o meio-campista José Martínez, suspenso.

O atacante Memphis Depay, com um edema ósseo no joelho esquerdo, é dúvida e deve ser poupado.



O Botafogo, por sua vez, vem de vitória em casa sobre o Grêmio por 3 a 2, chegando aos 58 pontos e se mantendo na 5ª posição.

A diferença para o sexto colocado é de apenas dois pontos. O Fogão terá o desfalque de Vitinho, que cumpre suspensão neste confronto.



Onde assistir Corinthians x Botafogo ao vivo



A partida que encerra a 36ª rodada da Série A do Brasileirão terá transmissão por mais de um canal.

O torcedor poderá acompanhar o duelo entre alvinegros na TV aberta, através da TV Globo, e também no sistema de pay-per-view pelo Premiere. Além disso, o confronto será exibido no serviço de streaming Globoplay.



Possíveis escalações de Corinthians x Botafogo



Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)



Felipe; João Pedro, Gustavo Henrique e Anglieri; Raniele, Matheuszinho, Hugo, Garro e Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.



Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)



Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza, Cuiabano; Marlon Freitas, Danilo (Newton) e Savarino; Artur (Santi), Joaquím Correa e Arthur Cabral.



Ficha Técnica da partida



Competição : Campeonato Brasileiro – 36ª rodada



: Campeonato Brasileiro – 36ª rodada Local : Neo Química Arena, São Paulo (SP)



: Neo Química Arena, São Paulo (SP) Data : 30/11/2025 (domingo)



: 30/11/2025 (domingo) Horário : 16h (de Brasília)



: 16h (de Brasília) Transmissão: Globo (tv aberta), Premiere (ppv) e Globoplay (streaming)



