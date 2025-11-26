Náutico estuda contratar aproximadamente dez jogadores para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Timbu já iniciou negociações com possíveis reforços visando a próxima temporada. Até o momento, apenas o atacante Júnior Todinho foi anunciado

O planejamento do Náutico para a temporada 2026 segue em andamento e novas mudanças no time são esperadas para os próximos dias.

De acordo com informações do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o Timbu trabalha com a projeção de contratar cerca de dez jogadores para reforçar o elenco no próximo ano.

Próximos anúncios devem sair em breve

Segundo Igor Moura, o Náutico está próximo de anunciar novos reforços nos próximos dias. Até o momento, apenas a chegada do atacante Júnior Todinho foi confirmada pelo clube, de maneira oficial.

A principal posição que deve receber novos nomes é a zaga. Três nomes negociam com o Náutico. Tratam-se de Bruno Alves e Guilherme Mariano, ambos do Cuiabá, além de Wanderson, sem clube após deixar a Ponte Preta.

A negociação mais adiantada é a que envolve a ida de Guilherme Mariano, que chegaria emprestado pelo Dourado, aos Aflitos. O defensor de 25 anos também soma passagens por clubes como Ituano, Inter de Limeira e Pouso Alegre.

Além dos defensores, nomes que atuam em outras posições também estão na mira da equipe alvirrubra. Entre os atletas que atraem interesse do Timbu estão o lateral-esquerdo Sander, ex-Sport, que está no Cuiabá, além do atacante Alisson Safira, que também defende as cores do clube matogrossense.

Para o início de 2026, o Náutico não deve utilizar um elenco mais volumoso, já que o Timbu não irá disputar as próximas edições da Copa do Nordeste e Copa do Brasil.