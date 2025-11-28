fechar
Campeonato Pernambucano não terá mudanças no regulamento para a temporada 2026

A decisão foi tomada pelos clubes, na reunião do Conselho Arbitral, que aconteceu nesta sexta-feira, na sede da Federação Pernambucana de Futebol

Por Davi Saboya Publicado em 28/11/2025 às 23:03
Imagem da reunião do Conselho Arbitral para o Campeonato Pernambucano 2026
Imagem da reunião do Conselho Arbitral para o Campeonato Pernambucano 2026 - Rafael Vieira/FPF

O Campeonato Pernambucano de 2026 terá o formato de disputa inalterado em relação à edição deste ano de 2025, que consagrou o Sport como campeão e o Retrô como vice. A decisão foi tomada em reunião do Conselho Arbitral realizada na tarde desta sexta-feira (28), com a presença de representantes dos oito clubes participantes.

A primeira fase do Estadual será disputada em turno único, com todas as equipes se enfrentando em um total de sete rodadas. Os dois times com a melhor campanha garantirão vaga direta nas semifinais.

As equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição avançarão para um mata-mata extra, disputado em jogos de ida e volta, com os seguintes confrontos: 3º colocado x 6º colocado e 4º colocado x 5º colocado.

As semifinais, assim como a grande decisão, também serão realizadas em duas partidas. Mais uma vez, os clubes votaram contra a sugestão de realizar a final em jogo único na Arena de Pernambuco.

No entanto, ficou definido que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) terá o poder de definir o local dos confrontos decisivos, o que abre a possibilidade de ambos os jogos da final ocorrerem na Arena de Pernambuco.

O clube que terminar a primeira fase na última colocação será rebaixado. Contudo, haverá a chance de um rápido retorno à elite, já que o time poderá disputar a Divisão de Acesso ainda em 2026. A FPF planeja que três equipes subam para a Série A1, elevando o número de participantes do Pernambucano para 10 times em 2027.

Os oito clubes confirmados para o Campeonato Pernambucano do próximo ano são: Sport, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Maguary, Decisão, Jaguar e Acadêmica Vitória, esse último o campeão da Série A2.

O calendário do Pernambucano 2026 está previsto para ter 13 datas. Esse número é de duas datas a mais do que o limite estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para os Campeonatos Estaduais no novo modelo de calendário do futebol brasileiro, que entrará em vigor a partir de 2026. A rodada inaugural da competição está agendada para o dia 11 de janeiro.

Classificação para Torneios

A distribuição de vagas para as competições nacionais será a seguinte:

  • Copa do Brasil 2027: O Pernambucano terá quatro vagas, que serão destinadas aos quatro clubes que alcançarem a fase semifinal.
  • Copa do Nordeste 2027: Pernambuco terá duas vagas, reservadas ao campeão e ao vice-campeão.
  • Série D 2027: As duas vagas na Quarta Divisão nacional ficarão com os dois melhores times classificados ao final do Estadual, com exceção de Sport, Náutico e Santa Cruz, que já se encontram em divisões superiores do futebol brasileiro.

