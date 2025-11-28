Náutico busca a contratação do zagueiro Segovia, que estava no CRB e já passou pelo Botafogo
Os primeiros contatos foram feitos pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos, que trabalharam com o experiente defensor na temporada 2025
Na busca por reforços para a próxima temporada, o Náutico busca a contratação do zagueiro equatoriano Luis Segovia, de 28 anos. O defensor, que atuou pelo CRB na temporada 2024, não deve ter seu vínculo renovado com o clube alagoano, tornando-se um alvo do Timbu.
A movimentação para trazer Segovia ao Náutico partiu da comissão técnica, que o considera uma prioridade no mercado. Os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que trabalharam com o zagueiro no CRB em 2024, foram os responsáveis por iniciar os contatos.
Apesar do interesse mútuo — a comissão técnica valoriza o jogador e Segovia demonstrou vontade de vestir a camisa alvirrubra em 2026 — a negociação esbarra em aspectos financeiros complexos. Clube e atleta já realizaram uma segunda rodada de conversas na tentativa de encontrar um patamar salarial que satisfaça ambas as partes.
Mesmo assim, o otimismo prevalece nos bastidores do Náutico e também por parte do staff do jogador para que um acordo seja selado.
Segovia tem um currículo que inclui uma passagem pelo Botafogo em 2023. Ele foi revelado pelo El Nacional-EQU e defendeu as cores do Independiente del Valle-EQU por quatro temporadas antes de chegar ao futebol brasileiro.
Náutico de 2026
O Náutico oficializou cinco renovações para o ano de 2026: o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo (direito) e Igor Fernandes (esquerdo), o zagueiro Mateus Silva e o volante Wenderson. Já tinham contrato vigente: o volante Samuel e os atacantes Vinícius, Samuel Otusanya e Paulo Sérgio.
O único reforço oficializado para a próxima temporada foi o atacante Júnior Todinho. Até a proxima semana, mais contratações devem ser anunciadas.
Aclamação de Becker
O presidente Bruno Becker será reeleito por aclamação, neste domingo (30), na sede social dos Aflitos. Após a desistência da chapa de oposição, que era encabeçada por Pablo Vitório, o processo eleitoral seguirá mais uma etapa do tradicional processo. Para 2026 e 2027, Becker terá Ricardo Malta como vice-presidente.