Náutico: Bruno Becker é aclamado presidente com 508 votos

Eleição deste domingo (30) confirmou o novo mandato de Bruno Becker e Ricardo Malta. Chapa recebeu 508 votos; apuração foi concluída antes das 18h

Por Thiago Wagner Publicado em 30/11/2025 às 17:45 | Atualizado em 30/11/2025 às 18:01
Bruno Becker, presidente do Náutico
Bruno Becker, presidente do Náutico - Gabriel França/JC Imagem

Agora é oficial. Bruno Becker foi reeleito presidente do Náutico para o biênio 2026/2027 neste domingo (30), nos Aflitos. A chapa “Náutico do Futuro”, única na disputa após a retirada da oposição, confirmou a aclamação nas urnas e recebeu 508 votos, contra 7 nulos e 5 brancos, totalizando 520 votos. A apuração foi concluída antes das 18h.

A votação ocorreu das 8h às 17h, com seis urnas disponibilizadas para os 4.345 sócios aptos a votar. Mesmo sem concorrência direta, a participação foi considerada essencial para legitimar o processo e reforçar o caráter democrático do clube.

A posse deve ocorrer até 8 de janeiro de 2026.

“Responsabilidade redobrada. É aproveitar esse momento e saber que a responsabilidade aumenta consideravelmente. Entre erros e acertos — que é natural que continuem ocorrendo — vamos garantir muito trabalho", disse Becker após ser reeleito.

O presidente também comentou a desistência da chapa oposicionista e o ambiente interno após semanas de tensão política.

“É natural do organismo político do Náutico ter um bate-chapa, mas agora é olhar para frente. É trazer todos que queiram ajudar o clube, independente do grupo político. As portas estão abertas para qualquer um.”

Planejamento do futebol para a Série B

Questionado sobre o departamento de futebol, Becker afirmou que a estrutura já está praticamente definida, mas evitou entrar em detalhes sobre cargos ou nomes.

“Está praticamente definido. É uma roupagem diferente do que temos. Não estamos preocupados com nomenclatura de cargo, mas com as funções. Não adianta se ater a nomenclaturas.”

O dirigente também falou sobre o ritmo de contratações para a Série B, destacando que o processo é mais longo e exige minúcia.

“O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir. O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado.”

Nova gestão, nova estrutura

Becker inicia o novo período com mudanças significativas na estrutura executiva. A principal alteração no comando é a chegada de Ricardo Malta à vice-presidência, substituindo Tatiana Roma. Malta atuava como diretor do CT Wilson Campos e agora passa a compor a liderança central do clube.

A dupla apresentou o projeto “Náutico do Futuro”, que estabelece diretrizes de modernização e reorganização administrativa. Entre os principais pontos, estão:

  • Reestruturação do Executivo com a criação de dois novos órgãos: Diretoria Executiva e Conselho de Governança
  • Modernização dos setores do clube
  • Discussão contínua sobre a SAF
  • Busca por naming rights para os Aflitos

O presidente reforça que o novo ciclo será pautado por transparência, sustentabilidade e planejamento de médio prazo.

Bastidores e impacto político

A eleição de Becker foi encaminhada desde o período de inscrição das chapas, mas passou por um momento de instabilidade quando o grupo opositor “Náutico Unido”, encabeçado por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz, chegou a registrar candidatura.

A chapa, porém, desistiu dias depois. O movimento ocorreu após o técnico Hélio dos Anjos declarar publicamente que só permaneceria no clube caso Becker fosse reeleito — fato que reorganizou o cenário político e fortaleceu a situação.

Com a desistência, o planejamento para 2026 ganhou ritmo acelerado. Já sem a incerteza eleitoral e com Becker confirmado, o clube passou a destravar pautas estratégicas, como contratações, negociações de material esportivo e decisões administrativas de longo prazo.

