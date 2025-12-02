Eleições do Sport: calendário oficial e tudo o que o torcedor precisa saber
Convocação foi oficializada pelo Conselho Deliberativo e votação será por voto direto, secreto e presencial; confira o cronograma completo.
O Sport Club do Recife realizará eleições suplementares para definir os cargos de presidente executivo e vice-presidente executivo, completando o restante do biênio 2025-2026.
A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para o dia 15 de dezembro de 2025, na sede social do clube. A votação ocorrerá das 8h às 18h, de forma direta, secreta e presencial.
As inscrições das chapas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira e seguem até sexta-feira, dia 5.
Até o momento, apenas dois nomes confirmaram participação no pleito. O político e empresário Paulo Bivar oficializou sua candidatura e declarou que presidir o Sport “sempre foi uma vontade” pessoal.
Já o ex-presidente Severino Otávio, o “Branquinho”, também anunciou que disputará a eleição para comandar o clube rubro-negro.
Calendário Completo das Eleições do Sport
Registro e Análise de Chapas
- 1 a 5/12/2025 (até 18h): Registro de chapas na Secretaria da Presidência
- 6/12/2025: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral
- 8/12/2025: Prazo para sanar irregularidades
- 9/12/2025: Decisão final da Comissão Eleitoral
- 10/12/2025: Publicação das chapas homologadas
Designação e Organização Interna
Até 5/12/2025: Designação dos membros das Mesas Receptoras
Dia da Eleição – 15/12/2025
- 7h45: Termo de abertura
- 8h: Início da votação
- 18h: Encerramento da votação
- 18h15: Início da apuração, lavratura da ata e envio à Diretoria Executiva
- Até 23h59: Proclamação do resultado
Recursos
- 16/12/2025 (até 18h): Prazo para recursos ao Presidente do Conselho Deliberativo
- 16/12/2025 (até 23h59): Decisão sobre recursos pelo Presidente do Conselho
- 17/12/2025 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo
- 18/12/2025 (até 18h): Decisão final do Conselho Deliberativo (Sessão virtual: 16h às 18h)
Posse
- 18/12/2025: Publicação do Edital de Posse
- 19/12/2025: Posse do Presidente Executivo e do Vice-Presidente Executivo
Situação dos sócios para votação
Para que o sócio esteja apto a participar das eleições, é necessário que ele esteja adimplente com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.
O prazo limite para a regularização de eventuais pendências financeiras relativas às mensalidades até outubro é o dia 30 de novembro de 2025. Ou seja, o sócio tem até este domingo, dia 30, para estar adimplente e garantir o direito de voto.
Não serão exigidos os pagamentos das competências de novembro e dezembro de 2025 para fins de participação no processo eleitoral.
A adimplência é um pré-requisito, de acordo com o estatuto, para o direito de voto no pleito.
