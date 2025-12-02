Eleições do Sport: calendário oficial e tudo o que o torcedor precisa saber

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Convocação foi oficializada pelo Conselho Deliberativo e votação será por voto direto, secreto e presencial; confira o cronograma completo.

O Sport Club do Recife realizará eleições suplementares para definir os cargos de presidente executivo e vice-presidente executivo, completando o restante do biênio 2025-2026.

A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para o dia 15 de dezembro de 2025, na sede social do clube. A votação ocorrerá das 8h às 18h, de forma direta, secreta e presencial.

As inscrições das chapas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira e seguem até sexta-feira, dia 5.

Até o momento, apenas dois nomes confirmaram participação no pleito. O político e empresário Paulo Bivar oficializou sua candidatura e declarou que presidir o Sport “sempre foi uma vontade” pessoal.

Já o ex-presidente Severino Otávio, o “Branquinho”, também anunciou que disputará a eleição para comandar o clube rubro-negro.

Calendário Completo das Eleições do Sport

Registro e Análise de Chapas

1 a 5/12/2025 (até 18h): Registro de chapas na Secretaria da Presidência

(até 18h): Registro de chapas na Secretaria da Presidência 6/12/2025: Análise da documentação pela Comissão Eleitoral

Análise da documentação pela Comissão Eleitoral 8/12/2025: Prazo para sanar irregularidades

Prazo para sanar irregularidades 9/12/2025: Decisão final da Comissão Eleitoral

Decisão final da Comissão Eleitoral 10/12/2025: Publicação das chapas homologadas

Designação e Organização Interna

Até 5/12/2025: Designação dos membros das Mesas Receptoras

Dia da Eleição – 15/12/2025

7h45: Termo de abertura

8h: Início da votação

18h: Encerramento da votação

18h15: Início da apuração, lavratura da ata e envio à Diretoria Executiva

Até 23h59: Proclamação do resultado

Recursos

16/12/2025 (até 18h): Prazo para recursos ao Presidente do Conselho Deliberativo

(até 18h): Prazo para recursos ao Presidente do Conselho Deliberativo 16/12/2025 (até 23h59): Decisão sobre recursos pelo Presidente do Conselho

(até 23h59): Decisão sobre recursos pelo Presidente do Conselho 17/12/2025 (até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo

(até 18h): Recurso ao Conselho Deliberativo 18/12/2025 (até 18h): Decisão final do Conselho Deliberativo (Sessão virtual: 16h às 18h)

Posse

18/12/2025: Publicação do Edital de Posse

Publicação do Edital de Posse 19/12/2025: Posse do Presidente Executivo e do Vice-Presidente Executivo

Situação dos sócios para votação



Para que o sócio esteja apto a participar das eleições, é necessário que ele esteja adimplente com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.

O prazo limite para a regularização de eventuais pendências financeiras relativas às mensalidades até outubro é o dia 30 de novembro de 2025. Ou seja, o sócio tem até este domingo, dia 30, para estar adimplente e garantir o direito de voto.

Não serão exigidos os pagamentos das competências de novembro e dezembro de 2025 para fins de participação no processo eleitoral.

A adimplência é um pré-requisito, de acordo com o estatuto, para o direito de voto no pleito.

