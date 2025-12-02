fechar
Santa Cruz |

Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista

Presidente do Tricolor revelou data de estreia dos novos uniformes e falou sobre a disponibilidade para os torcedores; veja detalhes da entrevista

Por Thiago Seabra Publicado em 02/12/2025 às 10:55
Camisa do Santa Cruz, assinada pela antiga parceria Volt, e utilizada na temporada 2025
Camisa do Santa Cruz, assinada pela antiga parceria Volt, e utilizada na temporada 2025 - Divulgação/Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz assinou um contrato com a Reebok para o fornecimento de material esportivo. A marca substituirá a Volt, que vestiu o clube por cinco anos, entre 2021 e 2025.

O novo vínculo entre o clube e a fornecedora tem validade de três anos. A Reebok começará a fornecer o material a partir de 2026.

Estreia em janeiro e motivos da troca

O presidente coral, Bruno Rodrigues, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, onde confirmou a data de estreia dos novos uniformes. Os novos fardamentos devem ser utilizados pela primeira vez em janeiro.

Existe a possibilidade de que, inicialmente, os uniformes fiquem prontos apenas para o uso da equipe, sem estarem disponíveis para venda aos torcedores imediatamente.

Em relação ao rompimento com a antiga parceira, o clube antecipou a saída da Volt, cuja parceria terminaria naturalmente neste ano.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O motivo da troca se deu por insatisfações do Santa Cruz relacionadas a atrasos de entrega e questionamentos sobre a qualidade geral dos produtos.

A mudança, segundo o presidente, visa atender aos pedidos da torcida. Bruno Rodrigues comentou sobre a decisão.

"Há muito tempo, a torcida estava reclamando da nossa fornecedora. A gente que tá dirigindo um clube do tamanho de Santa Cruz, a gente tem que ouvir a torcida. Nós somos funcionários da torcida".

Leia Também

Rodrigues detalhou o processo de escolha da nova fornecedora, destacando o peso da marca no mercado.

"Cheguei a conversar com quatro a cinco marcas internacionais, além de outras marcas nacionais menores. Selecionei três marcas respeitáveis e fechamos com a Reebok. Isso por causa da qualidade e peso da empresa. É um contrato de três anos, melhor do que o fechado com a antiga fornecedora".

Durante a Assembleia Geral de Sócios que aprovou a SAF, Bruno Rodrigues também celebrou a nova parceria. "É uma marca mundial! Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar! Temos que mudar o Santa Cruz de patamar e essa mudança faz parte".

Pré-temporada do Santa Cruz

O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.

O primeiro compromisso do Santa Cruz, que deve contar com o novo material, está agendado para o dia 8 de janeiro.

O clube deve enfrentar o Defensa y Justicia no jogo de abertura da Vitória Cup. A partida está prevista para ser realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026. 

Reforços do Santa Cruz para 2026

O Santa Cruz oficializou três contratações para a temporada. Foram eles: o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan e o goleiro Gabriel Souza. A expectativa é que mais cinco nomes seja confirmados:

  • Pedro Costa, lateral-direito (ex-Remo)
  • Alex Ruan, lateral-esquerdo (Brusque)
  • Andrey, volante (ex-Vasco)
  • Vitinho, atacante (ex-Bahia)
  • Robinho, atacante (ex-Botafogo-SP)

Leia também

Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada
Cobra Coral

Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada
Santa Cruz oficializa a Reebok como fornecedora de material esportivo
acordo

Santa Cruz oficializa a Reebok como fornecedora de material esportivo

Compartilhe

Tags