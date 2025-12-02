Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista
Presidente do Tricolor revelou data de estreia dos novos uniformes e falou sobre a disponibilidade para os torcedores; veja detalhes da entrevista
O Santa Cruz assinou um contrato com a Reebok para o fornecimento de material esportivo. A marca substituirá a Volt, que vestiu o clube por cinco anos, entre 2021 e 2025.
O novo vínculo entre o clube e a fornecedora tem validade de três anos. A Reebok começará a fornecer o material a partir de 2026.
Estreia em janeiro e motivos da troca
O presidente coral, Bruno Rodrigues, concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, onde confirmou a data de estreia dos novos uniformes. Os novos fardamentos devem ser utilizados pela primeira vez em janeiro.
Existe a possibilidade de que, inicialmente, os uniformes fiquem prontos apenas para o uso da equipe, sem estarem disponíveis para venda aos torcedores imediatamente.
Em relação ao rompimento com a antiga parceira, o clube antecipou a saída da Volt, cuja parceria terminaria naturalmente neste ano.
O motivo da troca se deu por insatisfações do Santa Cruz relacionadas a atrasos de entrega e questionamentos sobre a qualidade geral dos produtos.
A mudança, segundo o presidente, visa atender aos pedidos da torcida. Bruno Rodrigues comentou sobre a decisão.
"Há muito tempo, a torcida estava reclamando da nossa fornecedora. A gente que tá dirigindo um clube do tamanho de Santa Cruz, a gente tem que ouvir a torcida. Nós somos funcionários da torcida".
Rodrigues detalhou o processo de escolha da nova fornecedora, destacando o peso da marca no mercado.
"Cheguei a conversar com quatro a cinco marcas internacionais, além de outras marcas nacionais menores. Selecionei três marcas respeitáveis e fechamos com a Reebok. Isso por causa da qualidade e peso da empresa. É um contrato de três anos, melhor do que o fechado com a antiga fornecedora".
Durante a Assembleia Geral de Sócios que aprovou a SAF, Bruno Rodrigues também celebrou a nova parceria. "É uma marca mundial! Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar! Temos que mudar o Santa Cruz de patamar e essa mudança faz parte".
Pré-temporada do Santa Cruz
O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.
Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.
O primeiro compromisso do Santa Cruz, que deve contar com o novo material, está agendado para o dia 8 de janeiro.
O clube deve enfrentar o Defensa y Justicia no jogo de abertura da Vitória Cup. A partida está prevista para ser realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026.
Reforços do Santa Cruz para 2026
O Santa Cruz oficializou três contratações para a temporada. Foram eles: o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan e o goleiro Gabriel Souza. A expectativa é que mais cinco nomes seja confirmados:
- Pedro Costa, lateral-direito (ex-Remo)
- Alex Ruan, lateral-esquerdo (Brusque)
- Andrey, volante (ex-Vasco)
- Vitinho, atacante (ex-Bahia)
- Robinho, atacante (ex-Botafogo-SP)