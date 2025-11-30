fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz aprovada? Acompanhe votação em tempo real

Sócios do Santa Cruz votam neste domingo (30) a transformação do clube em SAF. Acompanhe em tempo real, com imagens, pelo canal da Rádio

Por Thiago Wagner Publicado em 30/11/2025 às 17:41 | Atualizado em 30/11/2025 às 18:33
Fachada da sede social do Santa Cruz
Fachada da sede social do Santa Cruz - Divulgação/Santa Cruz

A apuração da votação da SAF do Santa Cruz segue em andamento neste domingo (30), na sede social do Arruda, com ampla maioria favorável à proposta apresentada pela Cobra Coral Participações S/A.

Até o momento, com quatro urnas apuradas, o cenário indica aprovação massiva da transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A votação pode ser acompanhada ao vivo, com imagens direto do Arruda, pelo canal da Rádio Jornal no YouTube.

Resultado parcial da apuração

1ª urna

  • 131 votos a favor
  • 1 voto contra
  • 1 voto nulo
  • 7 abstenções

2ª urna

  • 148 votos a favor
  • 0 contra
  • 1 abstenção

3ª urna

  • 125 votos a favor
  • 1 voto contra
  • 2 abstenções

4ª urna

  • 89 votos a favor
  • 0 contra
  • 2 abstenções

5ª urna

  • 59 aprovações
  • 1 rejeição

6ª urna

  • 137 aprovações
  • 0 rejeições
  • 0 nulos
  • 0 abstenções

Total parcial apurado

Somando as quatro urnas, o resultado é o seguinte:

  • 689 votos a favor

  • 3 votos contra

  • 1 voto nulo

  • 12 abstenções

A proporção atual mostra 99,6% de aprovação entre votos válidos.

Votação decisiva para o futuro do Santa Cruz

O processo deste domingo representa um passo crucial na reestruturação financeira e administrativa do clube, dentro do plano de recuperação judicial em andamento.

Por meio das redes sociais, o Santa Cruz divulgou neste sábado (29) a cédula oficial de votação, reforçando o compromisso com transparência e segurança no processo.

De acordo com o Estatuto do clube, a AGE só pode ser instalada com a presença de 1/5 dos sócios aptos a votar, o equivalente a 546 dos 2.730 associados habilitados, incluindo 78 beneméritos.

Após a confirmação do quórum, a votação será aberta e a decisão sobre a SAF será tomada por maioria simples dos presentes.

O que acontece se a SAF for aprovada

Caso o projeto seja aprovado pelos sócios, a proposta seguirá para ratificação no Conselho Deliberativo. Em seguida, o Santa Cruz deverá protocolar formalmente os termos da SAF no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento dos credores e a estrutura da nova empresa que assumirá o futebol.

O projeto prevê a venda de 90% das ações por R$ 1 bilhão, a serem investidos ao longo de 15 anos. O plano inclui aportes diretos, investimentos em infraestrutura, pagamentos de dívidas e a profissionalização completa da gestão do futebol coral.

