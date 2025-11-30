SAF do Santa Cruz aprovada? Acompanhe votação em tempo real
Sócios do Santa Cruz votam neste domingo (30) a transformação do clube em SAF. Acompanhe em tempo real, com imagens, pelo canal da Rádio
A apuração da votação da SAF do Santa Cruz segue em andamento neste domingo (30), na sede social do Arruda, com ampla maioria favorável à proposta apresentada pela Cobra Coral Participações S/A.
Até o momento, com quatro urnas apuradas, o cenário indica aprovação massiva da transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
A votação pode ser acompanhada ao vivo, com imagens direto do Arruda, pelo canal da Rádio Jornal no YouTube.
Resultado parcial da apuração
1ª urna
- 131 votos a favor
- 1 voto contra
- 1 voto nulo
- 7 abstenções
2ª urna
- 148 votos a favor
- 0 contra
- 1 abstenção
3ª urna
- 125 votos a favor
- 1 voto contra
- 2 abstenções
4ª urna
- 89 votos a favor
- 0 contra
- 2 abstenções
5ª urna
- 59 aprovações
- 1 rejeição
6ª urna
- 137 aprovações
- 0 rejeições
- 0 nulos
- 0 abstenções
Total parcial apurado
Somando as quatro urnas, o resultado é o seguinte:
-
689 votos a favor
-
3 votos contra
-
1 voto nulo
-
12 abstenções
A proporção atual mostra 99,6% de aprovação entre votos válidos.
Votação decisiva para o futuro do Santa Cruz
O processo deste domingo representa um passo crucial na reestruturação financeira e administrativa do clube, dentro do plano de recuperação judicial em andamento.
Por meio das redes sociais, o Santa Cruz divulgou neste sábado (29) a cédula oficial de votação, reforçando o compromisso com transparência e segurança no processo.
De acordo com o Estatuto do clube, a AGE só pode ser instalada com a presença de 1/5 dos sócios aptos a votar, o equivalente a 546 dos 2.730 associados habilitados, incluindo 78 beneméritos.
Após a confirmação do quórum, a votação será aberta e a decisão sobre a SAF será tomada por maioria simples dos presentes.
O que acontece se a SAF for aprovada
Caso o projeto seja aprovado pelos sócios, a proposta seguirá para ratificação no Conselho Deliberativo. Em seguida, o Santa Cruz deverá protocolar formalmente os termos da SAF no processo de recuperação judicial, apresentando ao juiz o plano de pagamento dos credores e a estrutura da nova empresa que assumirá o futebol.
O projeto prevê a venda de 90% das ações por R$ 1 bilhão, a serem investidos ao longo de 15 anos. O plano inclui aportes diretos, investimentos em infraestrutura, pagamentos de dívidas e a profissionalização completa da gestão do futebol coral.