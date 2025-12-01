Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O time coral deve realizar três jogos-treinos neste mês de dezembro, já que o Pernambucano começa no fim da primeira quinzena de janeiro de 2026

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz realizará dois jogos-treinos contra o Laguna-RN e o "chará" de Natal neste mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

As partidas devem ser realizadas nos dias 13 e 23 de dezembro. A tendência é que os jogos sem realizados no Arruda e sem a presença da torcida coral.

Ainda existe a expectativa para um novo jogo-treino no dia 30 de dezembro. Porém, o adversário ainda não foi definido.

Vale lembrar que o Santa Cruz ainda deve enfrentar o Defensa y Justicia no primeiro amistoso pela Vitória Cup. Nessa partida, inclusive, deve estrear o novo uniforme, assinado pela nova fornecedora esportiva Reebok.

Essa partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O palco receberá todos os jogos da temporada 2026.

Pré-temporada

O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.

No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026.

Reforços do Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou três contratações para a temporada. Foram eles: o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan e o goleiro Gabriel Souza. A expectativa é que mais cinco nomes seja confirmados: