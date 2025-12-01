fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada

O time coral deve realizar três jogos-treinos neste mês de dezembro, já que o Pernambucano começa no fim da primeira quinzena de janeiro de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 01/12/2025 às 19:36
Imagem da bandeira do Santa Cruz na torcida antes de jogo no Arruda
Imagem da bandeira do Santa Cruz na torcida antes de jogo no Arruda - Jailton Jr/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz realizará dois jogos-treinos contra o Laguna-RN e o "chará" de Natal neste mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

As partidas devem ser realizadas nos dias 13 e 23 de dezembro. A tendência é que os jogos sem realizados no Arruda e sem a presença da torcida coral.

Leia Também

Ainda existe a expectativa para um novo jogo-treino no dia 30 de dezembro. Porém, o adversário ainda não foi definido.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vale lembrar que o Santa Cruz ainda deve enfrentar o Defensa y Justicia no primeiro amistoso pela Vitória Cup. Nessa partida, inclusive, deve estrear o novo uniforme, assinado pela nova fornecedora esportiva Reebok

Essa partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O palco receberá todos os jogos da temporada 2026.

Pré-temporada

O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.

No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026. 

Reforços do Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou três contratações para a temporada. Foram eles: o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan e o goleiro Gabriel Souza. A expectativa é que mais cinco nomes seja confirmados:

  • Pedro Costa, lateral-direito (ex-Remo)
  • Alex Ruan, lateral-esquerdo (Brusque)
  • Andrey, volante (ex-Vasco)
  • Vitinho, atacante (ex-Bahia)
  • Robinho, atacante (ex-Botafogo-SP)

Leia também

Reeleito, Bruno Becker diz que Náutico está estudando contratos da Liga Forte União
Timbu

Reeleito, Bruno Becker diz que Náutico está estudando contratos da Liga Forte União
Santa Cruz vai virar SAF quando? Entenda os próximos passos rumo à Sociedade Anônima do Futebol
SANTA CRUZ

Santa Cruz vai virar SAF quando? Entenda os próximos passos rumo à Sociedade Anônima do Futebol

Compartilhe

Tags