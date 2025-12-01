Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada
O time coral deve realizar três jogos-treinos neste mês de dezembro, já que o Pernambucano começa no fim da primeira quinzena de janeiro de 2026
O Santa Cruz realizará dois jogos-treinos contra o Laguna-RN e o "chará" de Natal neste mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.
As partidas devem ser realizadas nos dias 13 e 23 de dezembro. A tendência é que os jogos sem realizados no Arruda e sem a presença da torcida coral.
Ainda existe a expectativa para um novo jogo-treino no dia 30 de dezembro. Porém, o adversário ainda não foi definido.
Vale lembrar que o Santa Cruz ainda deve enfrentar o Defensa y Justicia no primeiro amistoso pela Vitória Cup. Nessa partida, inclusive, deve estrear o novo uniforme, assinado pela nova fornecedora esportiva Reebok.
Essa partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O palco receberá todos os jogos da temporada 2026.
Pré-temporada
O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.
Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.
No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026.
Reforços do Santa Cruz
O Santa Cruz oficializou três contratações para a temporada. Foram eles: o zagueiro Ianson, o meia Patrick Allan e o goleiro Gabriel Souza. A expectativa é que mais cinco nomes seja confirmados:
- Pedro Costa, lateral-direito (ex-Remo)
- Alex Ruan, lateral-esquerdo (Brusque)
- Andrey, volante (ex-Vasco)
- Vitinho, atacante (ex-Bahia)
- Robinho, atacante (ex-Botafogo-SP)