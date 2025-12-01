Santa Cruz vai virar SAF quando? Entenda os próximos passos rumo à Sociedade Anônima do Futebol
O processo agora entra em uma fase de transição, com etapas administrativas, jurídicas e financeiras que devem ser cumpridas; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz foi aprovada de forma esmagadora na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de sócios realizada neste domingo (30).
O resultado final confirmou a expectativa: 1.163 votos a favor da SAF, contra apenas 11 rejeições, além de 7 abstenções e 1 voto nulo. O projeto obteve o aval de 98,39% dos votos válidos.
Contudo, a aprovação dos sócios é um passo inicial, e a SAF ainda não está oficialmente instaurada.
O processo agora entra em uma fase de transição, com etapas administrativas, jurídicas e financeiras que devem ser cumpridas.
Entendendo processo de implementação da SAF no Santa Cruz
O projeto aprovado na AGE prevê a constituição da SAF e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.
O clube conseguiu o que o presidente Bruno Rodrigues classificou como "a maior proposta do país".
Após a votação, o processo precisa seguir novos passos para a concretização da operação.
1. Retorno ao Conselho Deliberativo
O clube tem um prazo de cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo.
O Conselho deverá aprovar e ratificar a operação do contrato da SAF em uma reunião que deve ocorrer em até oito dias úteis após a convocação.
2. Protocolo na Recuperação Judicial (RJ)
Após a ratificação pelo Conselho, o Santa Cruz tem mais cinco dias para protocolar no processo de Recuperação Judicial o plano atualizado.
Este plano deve detalhar a estrutura da SAF, o plano de pagamento aos credores, e a nova configuração de gestão e investimentos.
3. Constituição da SAF
A etapa final envolve a abertura jurídica da SAF, o registro de contratos, a definição dos novos conselhos e a transferência de ativos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Somente após a conclusão desses trâmites é que a operação começa de fato e os aportes podem ser iniciados oficialmente.
Prazo: Santa Cruz vai virar SAF quando?
O Santa Cruz inicia a temporada de 2026 ainda como associação, mas já sob o período de transição da SAF.
Segundo os próprios investidores, a previsão é que o processo seja concluído em meados de abril de 2026.
Apesar do prazo, um dos investidores, Iran Barbosa, demonstrou confiança na agilidade, afirmando o desejo de "aprovar essa SAF o quanto antes para entrar em 2026 voando".
O grupo investidor por trás da Cobra Coral Participações S/A é composto por Iran Barbosa, Alexandre Kubitscheck, Marcus Bittar, e Fernando Alves.
Valores da SAF do Santa Cruz
- Investimento total: R$ 1 bilhão em até 15 anos, incluindo aportes diretos e receitas operacionais.
- Aportes mínimos iniciais: R$ 50 milhões.
- Dívidas: A SAF herdará os débitos da Recuperação Judicial, estimados em R$ 65 milhões, que serão pagos em até 13 anos.
O investidor Iran Barbosa garantiu que parte significativa dos recursos será liberada rapidamente para finalizar os acordos com os credores.
Além disso, parceiros devem adiantar verbas de 2026 para regularizar o pagamento de salários de funcionários e FGTS.
O plano da SAF também prevê orçamentos mínimos conforme a divisão, sendo R$ 36 milhões garantidos se o clube disputar a Série C.
O investimento em infraestrutura obrigatório é de R$ 100 milhões em três anos, com prioridade para a modernização do Arruda.
SAF do SANTA CRUZ: Bruno Rodrigues fala sobre aprovação e futuro tricolor