Santa Cruz vai virar SAF quando? Entenda os próximos passos rumo à Sociedade Anônima do Futebol

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz foi aprovada de forma esmagadora na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de sócios realizada neste domingo (30).

O resultado final confirmou a expectativa: 1.163 votos a favor da SAF, contra apenas 11 rejeições, além de 7 abstenções e 1 voto nulo. O projeto obteve o aval de 98,39% dos votos válidos.

Contudo, a aprovação dos sócios é um passo inicial, e a SAF ainda não está oficialmente instaurada.

O processo agora entra em uma fase de transição, com etapas administrativas, jurídicas e financeiras que devem ser cumpridas.

Entendendo processo de implementação da SAF no Santa Cruz



O projeto aprovado na AGE prevê a constituição da SAF e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.

O clube conseguiu o que o presidente Bruno Rodrigues classificou como "a maior proposta do país".

Após a votação, o processo precisa seguir novos passos para a concretização da operação.

1. Retorno ao Conselho Deliberativo

O clube tem um prazo de cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo.

O Conselho deverá aprovar e ratificar a operação do contrato da SAF em uma reunião que deve ocorrer em até oito dias úteis após a convocação.

2. Protocolo na Recuperação Judicial (RJ)

Após a ratificação pelo Conselho, o Santa Cruz tem mais cinco dias para protocolar no processo de Recuperação Judicial o plano atualizado.

Este plano deve detalhar a estrutura da SAF, o plano de pagamento aos credores, e a nova configuração de gestão e investimentos.

3. Constituição da SAF

A etapa final envolve a abertura jurídica da SAF, o registro de contratos, a definição dos novos conselhos e a transferência de ativos.

Somente após a conclusão desses trâmites é que a operação começa de fato e os aportes podem ser iniciados oficialmente.

Prazo: Santa Cruz vai virar SAF quando?



O Santa Cruz inicia a temporada de 2026 ainda como associação, mas já sob o período de transição da SAF.

Segundo os próprios investidores, a previsão é que o processo seja concluído em meados de abril de 2026.

Apesar do prazo, um dos investidores, Iran Barbosa, demonstrou confiança na agilidade, afirmando o desejo de "aprovar essa SAF o quanto antes para entrar em 2026 voando".

O grupo investidor por trás da Cobra Coral Participações S/A é composto por Iran Barbosa, Alexandre Kubitscheck, Marcus Bittar, e Fernando Alves.

Valores da SAF do Santa Cruz

Investimento total : R$ 1 bilhão em até 15 anos, incluindo aportes diretos e receitas operacionais.

: R$ 1 bilhão em até 15 anos, incluindo aportes diretos e receitas operacionais. Aportes mínimos iniciais : R$ 50 milhões.

: R$ 50 milhões. Dívidas: A SAF herdará os débitos da Recuperação Judicial, estimados em R$ 65 milhões, que serão pagos em até 13 anos.

O investidor Iran Barbosa garantiu que parte significativa dos recursos será liberada rapidamente para finalizar os acordos com os credores.

Além disso, parceiros devem adiantar verbas de 2026 para regularizar o pagamento de salários de funcionários e FGTS.

O plano da SAF também prevê orçamentos mínimos conforme a divisão, sendo R$ 36 milhões garantidos se o clube disputar a Série C.

O investimento em infraestrutura obrigatório é de R$ 100 milhões em três anos, com prioridade para a modernização do Arruda.

