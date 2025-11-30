O que acontece após a aprovação da SAF do Santa Cruz? Entenda os próximos passos
Sócios tricolores aprovam a SAF, mas implementação ainda depende de etapas internas e judiciais. Veja o que muda e qual é o prazo previsto
A aprovação da SAF do Santa Cruz pela Assembleia Geral de Sócios, neste domingo (30), representa um marco histórico para o clube — mas não significa que a Sociedade Anônima já está oficialmente instaurada. O processo agora entra em uma fase decisiva, composta por etapas administrativas, jurídicas e financeiras até a formalização completa da operação, estimada para ser concluída apenas em abril de 2026.
O que acontece agora?
- 1) Retorno ao Conselho Deliberativo
Após o voto dos sócios, o clube tem cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo.
Nessa nova reunião, o órgão deverá aprovar e ratificar a operação prevista no contrato da SAF.
Essa reunião precisa ocorrer em até oito dias úteis depois da convocação.
- 2) Protocolo na Recuperação Judicial
Ratificado pelo Conselho, o Santa Cruz terá mais cinco dias para protocolar no processo de Recuperação Judicial o plano atualizado, contendo:
- Estrutura da SAF
- Plano de pagamento aos credores
- Detalhamento dos investimentos
- Nova configuração de gestão
- 4) Constituição da SAF
Após esse processo, o Santa Cruz poderá:
- Abrir juridicamente a SAF
- Registrar contratos
- Definir os novos conselhos
- Transferir ativos
- Iniciar oficialmente os aportes
- Essa é a última etapa antes da operação começar de fato
Quando a SAF passa a valer?
Segundo os próprios investidores, o processo deve ser concluído em meados de abril de 2026.
Ou seja, o Santa Cruz inicia 2026 ainda como associação, mas já dentro da transição.
Quem são os investidores?
A SAF será comandada pela Cobra Coral Participações, formada por:
- Iran Barbosa
- Alexandre Kubitscheck
- Marcus Bittar
- Fernando Alves
O grupo é o rosto da operação, mas existe também um fundo de investimento por trás, responsável por captar aportes financeiros.
Valores de investimento
- R$ 25 milhões em até 12 meses após o fechamento
- R$ 25 milhões entre o 13º e o 36º mês
- Total dos aportes mínimos iniciais: R$ 50 milhões
Investimento total
R$ 1 bilhão em até 15 anos
Incluindo receitas operacionais, aportes diretos, subvenções e investimentos em ativos.
Orçamentos mínimos por divisão
A SAF terá orçamento mínimo garantido conforme a divisão disputada:
- Série A: R$ 100 milhões
- Série B: R$ 52 milhões
- Série C: R$ 36 milhões
- Série D: R$ 20 milhões
Esse ponto é crucial para 2026, já que o Santa Cruz disputará a Série C, começando seu primeiro ano sob SAF (caso concluída) com piso orçamentário de R$ 36 milhões.
Arruda: o que muda?
Transferência definitiva após aprovação de lei municipal. Enquanto isso, cessão de uso por 35 anos, renovável automaticamente por mais 35 A SAF terá exclusividade para exploração comercial do estádio
Além disso, a SAF é obrigada a investir R$ 100 milhões em três anos em infraestrutura — com prioridade para transformação do Arruda em um equipamento moderno e multiuso.
Um novo centro de treinamento também será construído, com início marcado para após a primeira partida do Santa na Série B.
E as dívidas?
O valor estimado para quitar dívidas do clube dentro da Recuperação Judicial é de R$ 65 milhões, pagos em até 13 anos após a assinatura da SAF.
A SAF herda os débitos e os administrará dentro do plano judicial.