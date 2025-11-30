O que acontece após a aprovação da SAF do Santa Cruz? Entenda os próximos passos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sócios tricolores aprovam a SAF, mas implementação ainda depende de etapas internas e judiciais. Veja o que muda e qual é o prazo previsto

A aprovação da SAF do Santa Cruz pela Assembleia Geral de Sócios, neste domingo (30), representa um marco histórico para o clube — mas não significa que a Sociedade Anônima já está oficialmente instaurada. O processo agora entra em uma fase decisiva, composta por etapas administrativas, jurídicas e financeiras até a formalização completa da operação, estimada para ser concluída apenas em abril de 2026.

O que acontece agora?



1) Retorno ao Conselho Deliberativo

Após o voto dos sócios, o clube tem cinco dias para convocar o Conselho Deliberativo.

Nessa nova reunião, o órgão deverá aprovar e ratificar a operação prevista no contrato da SAF.

Essa reunião precisa ocorrer em até oito dias úteis depois da convocação.

2) Protocolo na Recuperação Judicial

Ratificado pelo Conselho, o Santa Cruz terá mais cinco dias para protocolar no processo de Recuperação Judicial o plano atualizado, contendo:

Estrutura da SAF

Plano de pagamento aos credores

Detalhamento dos investimentos

Nova configuração de gestão

4) Constituição da SAF

Após esse processo, o Santa Cruz poderá:

Abrir juridicamente a SAF

Registrar contratos

Definir os novos conselhos

Transferir ativos

Iniciar oficialmente os aportes

Essa é a última etapa antes da operação começar de fato

Quando a SAF passa a valer?

Segundo os próprios investidores, o processo deve ser concluído em meados de abril de 2026.

Ou seja, o Santa Cruz inicia 2026 ainda como associação, mas já dentro da transição.

Quem são os investidores?

A SAF será comandada pela Cobra Coral Participações, formada por:

Iran Barbosa

Alexandre Kubitscheck

Marcus Bittar

Fernando Alves

O grupo é o rosto da operação, mas existe também um fundo de investimento por trás, responsável por captar aportes financeiros.

Valores de investimento



R$ 25 milhões em até 12 meses após o fechamento

R$ 25 milhões entre o 13º e o 36º mês

Total dos aportes mínimos iniciais: R$ 50 milhões

Investimento total

R$ 1 bilhão em até 15 anos

Incluindo receitas operacionais, aportes diretos, subvenções e investimentos em ativos.

Orçamentos mínimos por divisão

A SAF terá orçamento mínimo garantido conforme a divisão disputada:

Série A: R$ 100 milhões

Série B: R$ 52 milhões

Série C: R$ 36 milhões

Série D: R$ 20 milhões

Esse ponto é crucial para 2026, já que o Santa Cruz disputará a Série C, começando seu primeiro ano sob SAF (caso concluída) com piso orçamentário de R$ 36 milhões.

Arruda: o que muda?

Transferência definitiva após aprovação de lei municipal. Enquanto isso, cessão de uso por 35 anos, renovável automaticamente por mais 35 A SAF terá exclusividade para exploração comercial do estádio

Além disso, a SAF é obrigada a investir R$ 100 milhões em três anos em infraestrutura — com prioridade para transformação do Arruda em um equipamento moderno e multiuso.

Um novo centro de treinamento também será construído, com início marcado para após a primeira partida do Santa na Série B.

E as dívidas?

O valor estimado para quitar dívidas do clube dentro da Recuperação Judicial é de R$ 65 milhões, pagos em até 13 anos após a assinatura da SAF.

A SAF herda os débitos e os administrará dentro do plano judicial.