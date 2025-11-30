Ex-dirigente do Santa Cruz chama de Thiago Galhardo de "jogadorzinho" e exalta investimentos já feitos pela SAF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bartolomeu Bueno foi o presidente da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, que aprovou o projeto da Sociedade Anônima do Futebol

Ex-dirigente do Santa Cruz, o desembargador Bartolomeu Bueno alfinetou o atacante Thiago Galhardo durante a Assebleia Geral Extraordinária de Sócios que votou a transformação do clube coral em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Bartolomeu classificou Galhardo como "jogadorzinho" ao falar sobre as dívidas que os investidores da SAF estão assumindo. Além disso, também exaltou os aportes feitos pela Cobra Coral Participações S/A para negociar as dívidas com credores da Recuperação Judicial.

"Os atuais investidores chegaram no limite por exigência nossa e já estão negociando dívidas da Recuperação Judicial, além de dívidas, com esse jogadorzinho que saiu, Thiago num sei das quantas, e outros", afirmou.

Thiago Galhardo tinha contrato com o Santa Cruz até o fim do ano de 2026. Porém, após pedido do jogador, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), concedeu a rescisão indireta do vínculo.

Galhardo alegou atrasos salariais para romper o acordo e ainda cobrou valores referentes ao último ano de contrato, incluindo 12 meses de salários, férias e 13º salário.

SAF do Santa Cruz

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz foi aprovada com uma vitória esmagadora na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada neste domingo (30). O projeto obteve o aval de 98,39% dos votos válidos.

A votação contou com a participação de 1.182 sócios, sendo que 1.163 optaram pelo "sim", enquanto houve apenas 11 rejeições, 1 voto nulo e 7 abstenções. Este resultado expressivo foi, segundo o investidor, o principal ponto de destaque.