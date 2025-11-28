Santa Cruz oficializa a 3ª contratação para a temporada 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O goleiro Gabriel Souza é o mais novo reforço anunciado para o próximo ano. Antes dele, o Tricolor já tinha confirmado Patrick Allan e Ianson

Clique aqui e escute a matéria

Por meio das redes sociais, o Santa Cruz oficializou a contratação do goleiro Gabriel Souza, de 21 anos. Ele é o 3º reforço confirmado pelo clube tricolor para a temporada 2026. O jovem arqueiro era um dos atletas que figurava a lista de nomes com pré-contrato.

Antes de Gabriel Souza, o Santa Cruz confirmou as contratações do meia Patrick Allan e o zagueiro Ianson. Os três já se apresentaram e começaram a pré-temporada sob o comando do técnico Marcelo Cabo.

Além dos três jogadores, a expectativa é que o Santa Cruz oficialize mais cinco contratações em breve. São eles: o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Andrey e os atacantes Vitinho e Robinho.

Goleiros do Santa Cruz

Com Gabriel Souza, o Santa Cruz, até o momento, possui três goleiros no elenco para a próxima temporada. Além dele, a Cobra Coral conta com o titular Rokenedy e o experiente Felipe Alves, além do prata da casa Thiago Henrique.

Porém, a permanência de Felipe Alves, ainda não está definida. Ele possui contrato com o Santa Cruz até o ano de 2029. Como possui um alto custo, a direção tricolor estuda a possibilidade de negociar o experiente jogador para a próxima temporada.

SAF do Santa Cruz

Neste domingo, 30 de outubro de 2025, acontece a Assembleia Geral de Sócios que colocará em votação a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e ainda a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.

Os sócios adimplentes desde o dia 30 de outubro de 2024, com 18 anos ou mais e está com o nome na lista oficial no site do clube poderá participar da votação. A assembleia acontece das 8h às 17h, na sede social, no Arruda.