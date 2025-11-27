fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia a contratação do zagueiro Ianson

Jogador soma passagens por clubes como Criciúma, Brusque e Tombense, onde atuou em 2025. Atleta é o segundo nome anunciado para a próxima temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/11/2025 às 13:30 | Atualizado em 27/11/2025 às 13:42
Ianson em passagem pelo Tombense
Ianson em passagem pelo Tombense - Victor Souza/Tombense

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (27), o Santa Cruz anunciou a contratação do zagueiro Ianson, ex-Tombense.

O jogador de 30 anos é o segundo nome anunciado para a próxima temporada.

Matéria em atualização

Leia também

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Arruda

Apesar da decisão favorável da CNRD a Galhardo, Santa Cruz ainda não se posicionou sobre o assunto
Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz
Rescisão

Thiago Galhardo rescinde contrato e deixa de ser jogador do Santa Cruz

Compartilhe

Tags