Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz oficializa a contratação do meia Patrick Allan

O jogador, que se destacou no Náutico na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, é o primeiro reforço da Cobra Coral para a próxima temporada

Por Davi Saboya Publicado em 26/11/2025 às 19:41
Patrick Allan, ex-jogador do N&aacute;utico
Patrick Allan, ex-jogador do Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz oficializou a contratação do meia Patrick Allan, ex-Nautico, na noite desta terça-feira (26). Ele é o primeiro reforço oficializado para a próxima temporada. O jogador figurava a lista de atletas com pré-contrato assinado.

Matéria em atualização

