Santa Cruz se posiciona sobre Thiago Galhardo e ainda revela que SAF já ajudou com mais de R$ 4 milhões para negociar dívidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O clube coral usou as redes sociais para emitir uma nota oficial, assinada em parceria com a Cobra Coral Participações S/A, que comandará a SAF

Clique aqui e escute a matéria

Em nota oficial, publicada na noite desta quinta-feira (27), o Santa Cruz se posicionou sobre a decisão do ex-atacante Thiago Galhardo de solicitar a rescisão indireta contrato. Além disso, revelou que a Cobra Coral Participações S/A já desembolsou mais de R$ 4 milhões para negociar dívidas com mais de 250 credores da Recuperação Judicial.

O texto, assinado em parceria com Cobra Coral S/A, classifica a decisão de Galhardo como "descompassos deste período de transição política e jurídica, aliado a um comportamento contraditório às ações e o que era esperado". A nota ainda revela que o lateral-esquerdo Nathan, que também tinha contrato até 2026, tomou uma decisão parecida com a escolhida pelo atacante.

"A Cobra Coral auxiliará o clube na sua defesa nas esferas cabíveis e relembra a todos que todas as decisões do CNR D serão eventualmente assumidas pela futura SAF", diz a nota oficial, que ainda ressalta o momento de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que passa o clube.

No próximo dia 30 de novembro (domingo), a Assembleia Geral de Sócios colocará em votação a transformação em SAF e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral S/A.

No início desta semana, o grupo de investidores, liderados por Iran Barbosa, realizou uma live para tirar dúvidas da torcida sobre o projeto, que prevê uma operação de R$ 1 bilhão em 15 anos.

O caso de Thiago Galhardo

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ligada à CBF, concedeu a rescisão indireta do contrato de Thiago Galhardo, atendendo ao pedido apresentado pela defesa do atacante. Com isso, o jogador não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. A decisão é definitiva e não permite recurso.

Galhardo alegou atrasos salariais para romper o vínculo, que tinha validade até o fim de 2026. O atleta ainda cobra valores referentes ao último ano de contrato, incluindo 12 meses de salários, férias e 13º.

O atacante foi o único dos remanescentes que não se reapresentou no primeiro dia da pré-temporada, que aconteceu na última terça-feira (25).

Ao todo, 19 atletas estiveram presentes no primeiro dia de trabalho para a próxima temporada. O CEO Pedro Henriques foi perguntado sobre a ausência e afirmou que a falta não havia sido justificada.

Veja a nota oficial da SAF do Santa Cruz na íntegra

O Santa Cruz vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória. Trata-se de um ponto de virada histórico, naturalmente acompanhado de desafios próprios de um processo dessa magnitude.

Nas últimas semanas, a Cobra Coral SA contribuiu para que o clube alcançasse acordos com mais de 250 credores da Recuperação Judicial, com desembolso de mais de 4 milhões de reais — um avanço decisivo para recuperar solvência, estabilidade, credibilidade e previsibilidade à instituição.

Por outro lado, sempre foi de conhecimento de todos que o final do ano traria desafios consideráveis, especialmente se a SAF ainda não estivesse formalmente constituída.

Nesse sentido, as recentes rescisões liminares de Thiago Galhardo e Nathan são parte resultante dos descompassos deste período de transição política e jurídica, aliado a um comportamento contraditório às ações e o que era esperado dos atletas.

A Cobra Coral auxiliará o clube na sua defesa nas esferas cabíveis e relembra a todos que todas as decisões do CNR D serão eventualmente assumidas pela futura SAF.



Com a ajuda de torcedores e conselheiros, em breve este processo estará terminado. Até lá, a Cobra Coral estará ao lado do Santa Cruz apoiando a Associação na construção de soluções financeiras viáveis e seguras para todos, sempre com muita responsabilidade para que a solução de hoje não se torne um problema maior amanhã.