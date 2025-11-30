"Conseguimos a maior proposta do país", diz presidente do Santa Cruz após aprovação da SAF na AGE
Bruno Rodrigues celebrou a aprovação da SAF na Assembleia Geral, destacando o valor da proposta de investidores e as garantias contratuais
Clique aqui e escute a matéria
O Santa Cruz concluiu mais passo decisivo para o futuro ao aprovar, na Assembleia Geral de Sócios (AGE), a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.
A decisão foi comemorada pelo presidente Bruno Rodrigues, que destacou a magnitude da proposta de investimento recebida pelo clube, mesmo em um momento de dificuldades na área desportiva. Rodrigues enfatizou que a negociação reflete a força histórica do tricolor pernambucano.
"Conseguimos a maior proposta do país para o clube que estava sem série ainda na época. Isso foi um trabalho coletivo, de todos que fazem o Santa Cruz. Essa proposta foi fechada pelo tamanho do nosso clube, que nunca deveria ter saído da Série A."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O presidente coral também detalhou os planos imediatos e de longo prazo que a SAF deve impulsionar. Entre eles, o foco principal é o retorno do clube às divisões superiores do futebol nacional.
"Vamos disputar a Série C já pensando no acesso à Série B. Ainda temos outros projetos, dentro da SAF, como a renovação do patrimônio do Santa Cruz e o título do Pernambucano."
Apesar da euforia, o dirigente garantiu que o contrato com os investidores foi elaborado com atenção à segurança do clube, especialmente diante da situação da Recuperação Judicial.
"O contrato está todo amarrado e foi muito bem feito. Se por a caso não avançar, o clube está precavido. Porém, como presidente, tenho muita confiança no sucesso."
Próximos Passos do Santa Cruz
Após a aprovação pela AGE, a estrutura da SAF do Santa Cruz agora seguirá para novas etapas de validação. O projeto retorna para ser validado pelo Conselho Deliberativo e, em seguida, será encaminhado para ser homologado pelo juiz da Recuperação Judicial, concluindo os trâmites legais para a implementação do novo modelo de gestão.