"Conseguimos a maior proposta do país", diz presidente do Santa Cruz após aprovação da SAF na AGE

Bruno Rodrigues celebrou a aprovação da SAF na Assembleia Geral, destacando o valor da proposta de investidores e as garantias contratuais

O Santa Cruz concluiu mais passo decisivo para o futuro ao aprovar, na Assembleia Geral de Sócios (AGE), a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a venda de 90% das ações para a Cobra Coral Participações S/A.

A decisão foi comemorada pelo presidente Bruno Rodrigues, que destacou a magnitude da proposta de investimento recebida pelo clube, mesmo em um momento de dificuldades na área desportiva. Rodrigues enfatizou que a negociação reflete a força histórica do tricolor pernambucano.

"Conseguimos a maior proposta do país para o clube que estava sem série ainda na época. Isso foi um trabalho coletivo, de todos que fazem o Santa Cruz. Essa proposta foi fechada pelo tamanho do nosso clube, que nunca deveria ter saído da Série A."

O presidente coral também detalhou os planos imediatos e de longo prazo que a SAF deve impulsionar. Entre eles, o foco principal é o retorno do clube às divisões superiores do futebol nacional.

"Vamos disputar a Série C já pensando no acesso à Série B. Ainda temos outros projetos, dentro da SAF, como a renovação do patrimônio do Santa Cruz e o título do Pernambucano."

Apesar da euforia, o dirigente garantiu que o contrato com os investidores foi elaborado com atenção à segurança do clube, especialmente diante da situação da Recuperação Judicial.

"O contrato está todo amarrado e foi muito bem feito. Se por a caso não avançar, o clube está precavido. Porém, como presidente, tenho muita confiança no sucesso."

Próximos Passos do Santa Cruz

Após a aprovação pela AGE, a estrutura da SAF do Santa Cruz agora seguirá para novas etapas de validação. O projeto retorna para ser validado pelo Conselho Deliberativo e, em seguida, será encaminhado para ser homologado pelo juiz da Recuperação Judicial, concluindo os trâmites legais para a implementação do novo modelo de gestão.