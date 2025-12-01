fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz oficializa a Reebok como fornecedora de material esportivo

A marca americana será anunciada a qualquer momento pelo Tricolor do Arruda, para ser a substítuta da Volt a partir da próxima temporada

Por Robert Sarmento Publicado em 01/12/2025 às 18:28 | Atualizado em 01/12/2025 às 19:46
Escudo do Santa Cruz em uniforme produzido pela Volt
Escudo do Santa Cruz em uniforme produzido pela Volt - Divulgação/Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz assinou com a Reebok para fornecimento de material esportivo no lugar da Volt, que ficou no clube entre 2021 e 2025. O contrato é válido por três anos a partir de 2026.

A intenção da diretoria coral, conforme informação dada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Blog do Torcedor, é começar a próxima temporada com novos uniformes produzidos pela marca.

Quando a Reebok estreia no Santa Cruz?

O Tricolor disputará três jogos-treinos neste mês, mas o primeiro amisosto será uma partida internacional. No dia 08 de janeiro, enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitoria Cup.

A ideia é começar a temporada com as novas camisas. Existe a possibilidade dos uniformes ficarem pronto inicialmente para o uso da equipe, ou seja, ainda sem venda para os torcedores. 

O anúncio oficial aconteceu na noite da segunda-feira (01/12) nas redes sociais. Portanto, a qualquer momento. Em entrevista à TV Jornal, o presidente Bruno Rodrigues falou sobre o acerto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

"É uma marca mundial! Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar! Temos que mudar o Santa Cruz de patamar e essa mudança faz parte", afirmou durante a cobertura da aprovação da SAF.

Divulgação/Santa Cruz
Camisa tricolor do Santa Cruz utilizada na temporada 2025 - Divulgação/Santa Cruz

Saída da Volt do Santa Cruz e motivo da troca

O rompimento com a Volt, cuja parceria terminaria naturalmente neste ano, foi antecipado devido a insatisfações do clube com atrasos de entrega e questionamentos sobre a qualidade geral.

Leia também

Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada
Cobra Coral

Santa Cruz acerta dois jogos-treinos para a pré-temporada
O que acontece após a aprovação da SAF do Santa Cruz? Entenda os próximos passos
Cobra Coral

O que acontece após a aprovação da SAF do Santa Cruz? Entenda os próximos passos

Compartilhe

Tags