Santa Cruz oficializa a Reebok como fornecedora de material esportivo

A marca americana será anunciada a qualquer momento pelo Tricolor do Arruda, para ser a substítuta da Volt a partir da próxima temporada

O Santa Cruz assinou com a Reebok para fornecimento de material esportivo no lugar da Volt, que ficou no clube entre 2021 e 2025. O contrato é válido por três anos a partir de 2026.

A intenção da diretoria coral, conforme informação dada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Blog do Torcedor, é começar a próxima temporada com novos uniformes produzidos pela marca.

Quando a Reebok estreia no Santa Cruz?

O Tricolor disputará três jogos-treinos neste mês, mas o primeiro amisosto será uma partida internacional. No dia 08 de janeiro, enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, pela Vitoria Cup.

A ideia é começar a temporada com as novas camisas. Existe a possibilidade dos uniformes ficarem pronto inicialmente para o uso da equipe, ou seja, ainda sem venda para os torcedores.

O anúncio oficial aconteceu na noite da segunda-feira (01/12) nas redes sociais. Portanto, a qualquer momento. Em entrevista à TV Jornal, o presidente Bruno Rodrigues falou sobre o acerto.

"É uma marca mundial! Eu tenho certeza que a torcida vai abraçar! Temos que mudar o Santa Cruz de patamar e essa mudança faz parte", afirmou durante a cobertura da aprovação da SAF.

Camisa tricolor do Santa Cruz utilizada na temporada 2025 - Divulgação/Santa Cruz

Saída da Volt do Santa Cruz e motivo da troca

O rompimento com a Volt, cuja parceria terminaria naturalmente neste ano, foi antecipado devido a insatisfações do clube com atrasos de entrega e questionamentos sobre a qualidade geral.