"Poderia ter sido feita outra forma", diz presidente do Santa Cruz sobre saída de Galhardo por meio da Justiça
Bruno Rodrigues concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e abriu o jogo sobre a saída do atacante Thiago Galhardo
Clique aqui e escute a matéria
O presidente coral Bruno Rodrigues foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (1º). Na entrevista exclusiva, ele lamentou a forma com que aconteceu a saída do atacante Thiago Galhardo
Antes de Galhardo acionar a Justiça, Bruno Rodrigues informou que a comissão técnica já tinha sinalizado que não desejava permanecer com o jogador. Porém
"Todos da comissão técnica já tinha me adiantado que a ideia era não permanecer com Thiago Galhardo. Foi uma solicitação deles negociar a não permanência do jogador. Não sei se isso vazou ou não, mas, o fato é que aconteceu essa movimentação logo em seguida. Porém, são coisas do futebol", afirmou.
De acordo com o mandatário tricolor, a saída do atacante em comum acordo estava em negociação por ambas as partes. Tanto que, segundo Bruno Rodrigues, o CEO Pedro Henriques, que estava tratando do assunto, foi pego de surpresa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Houve um contato da parte dele com o nosso CEO Pedro Henriques. O próprio Pedro me disse que foi pego de surpresa. O fato é que na minha cabeça a coisa foi mal conduzida. A saída do jogador poderia ter sido feita de outra forma, porém, acontece, paciência, vamos para Justiça", comentou.
Bruno Rodrigues ainda ressaltou a importância de Thiago Galhardo no acesso do Santa Cruz à Série C de 2026. Por outro lado, frisou que o atacante "não agregava mais" aos planos do clube para a próxima temporada.
"Desejo que o jogador feche com outro clube e seja feliz. É um jogador que, de fato, atrai mídia. Nosso acesso foi feito em conjunto e, de fato, ele colocou o tijolinho nessa conquista. Só que de fato era um jogador que não estava nos planos, não agregava mais", pontuou.
Camisa 9 do Santa Cruz
Ainda na entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Rodrigues admitiu que o Santa Cruz buscará um novo camisa 9 para a temporada 2026. Até o momento, o clube coral conta apenas com o atacante Ariel para a posição.