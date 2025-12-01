"Poderia ter sido feita outra forma", diz presidente do Santa Cruz sobre saída de Galhardo por meio da Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Bruno Rodrigues concedeu uma entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, e abriu o jogo sobre a saída do atacante Thiago Galhardo

Clique aqui e escute a matéria

O presidente coral Bruno Rodrigues foi um dos convidados do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (1º). Na entrevista exclusiva, ele lamentou a forma com que aconteceu a saída do atacante Thiago Galhardo

Antes de Galhardo acionar a Justiça, Bruno Rodrigues informou que a comissão técnica já tinha sinalizado que não desejava permanecer com o jogador. Porém

"Todos da comissão técnica já tinha me adiantado que a ideia era não permanecer com Thiago Galhardo. Foi uma solicitação deles negociar a não permanência do jogador. Não sei se isso vazou ou não, mas, o fato é que aconteceu essa movimentação logo em seguida. Porém, são coisas do futebol", afirmou.

De acordo com o mandatário tricolor, a saída do atacante em comum acordo estava em negociação por ambas as partes. Tanto que, segundo Bruno Rodrigues, o CEO Pedro Henriques, que estava tratando do assunto, foi pego de surpresa.

"Houve um contato da parte dele com o nosso CEO Pedro Henriques. O próprio Pedro me disse que foi pego de surpresa. O fato é que na minha cabeça a coisa foi mal conduzida. A saída do jogador poderia ter sido feita de outra forma, porém, acontece, paciência, vamos para Justiça", comentou.

Bruno Rodrigues ainda ressaltou a importância de Thiago Galhardo no acesso do Santa Cruz à Série C de 2026. Por outro lado, frisou que o atacante "não agregava mais" aos planos do clube para a próxima temporada.

"Desejo que o jogador feche com outro clube e seja feliz. É um jogador que, de fato, atrai mídia. Nosso acesso foi feito em conjunto e, de fato, ele colocou o tijolinho nessa conquista. Só que de fato era um jogador que não estava nos planos, não agregava mais", pontuou.

Camisa 9 do Santa Cruz

Ainda na entrevista à Rádio Jornal, o presidente Bruno Rodrigues admitiu que o Santa Cruz buscará um novo camisa 9 para a temporada 2026. Até o momento, o clube coral conta apenas com o atacante Ariel para a posição.

