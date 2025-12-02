Gustavo Dubeux critica planejamento do Sport e avalia fase atual "Momento péssimo"
O ex-presidente foi um dos convidados do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira, 1º de dezembro de 2025.
O ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, voltou a comentar sobre a fase delicada vivida pelo clube na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025.
Em entrevista à Rádio Jornal, o dirigente afirmou que o momento é “péssimo” e detalhou sua visão sobre os problemas que levaram o Leão a uma campanha muito abaixo do esperado.
“Esse momento do Sport é péssimo. Você participar de uma Série A, subir e cair faz parte do futebol, mas é preciso disputar até o último minuto, como estão fazendo cinco equipes que brigam pelas últimas vagas. Nossa campanha foi desastrosa, acredito que foi a pior da história”, declarou Dubeux.
Questionado sobre as causas da má fase, o ex-presidente apontou falhas estruturais no planejamento da temporada:
“Não tenho dúvida de que isso foi resultado de um planejamento mal feito, de uma formação de elenco equivocada, começando pela escolha dos treinadores.
Os portugueses não deram certo. Desde a contratação de Pepa, no ano passado, já vimos que foi um acesso complicado, com o time sentindo o peso da camisa”, afirmou.
Dubeux também criticou a montagem do grupo para 2025, destacando que vários atletas não corresponderam dentro de campo:
“A própria formação do elenco contou com jogadores que não renderam o suficiente, e o resultado está aí. Desde o Pernambucano já era claro que o treinador não era o ideal para iniciar o Brasileirão. Mas, além disso, os jogadores foram piores: atletas caros que não entregaram o rendimento esperado”, concluiu.
Situação atual do Sport
O Sport vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. Já matematicamente rebaixado para a Série B de 2026, o clube pernambucano chega às últimas rodadas com números negativos que explicam a queda: em 34 partidas disputadas, foram apenas 2 vitórias, 11 empates e 21 derrotas.
Atualmente, a equipe está sob comando do técnico interino César Lucena. O clube aguarda o fim da temporada para buscar um novo treinador e reconstruir o elenco, visando a disputa da Série B no próximo ano.
