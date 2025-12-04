Náutico: Igor Moura fala sobre dificuldades do clube para fechar contratação para a Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No Bola Rolando, repórter detalhou negociações do clube alvirrubro e explicou a dificuldade que o clube tem enfrentado antes da Série B

O Náutico, após garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, encontra novos desafios no mercado de contratações para 2026.

As dificuldades envolvem o perfil dos atletas almejados, que elevam a complexidade das negociações, visto que o Timbu agora vai disputar uma competição de nível maior do que nos anos anteriores.

Em participação no programa Bola Rolando, da Rádio Jornal, o repórter Igor Moura detalhou alguns obstáculos que o clube alvirrubro vem enfrentando.

Segundo ele, o presidente do Náutico, Bruno Becker, reeleito por aclamação, afirmou que o Náutico está vivendo uma espécie de fenômeno após o acesso da Série C para a Série B.

De acordo com Becker, as negociações com jogadores do patamar das Séries A e B estão sendo mais complexas e mais difíceis.

Becker apontou que as dificuldades incluem questão salarial e o interesse de outros clubes nos atletas.

Apesar dos desafios, o presidente também afirmou recentemente que o clube possui negociações próximas de acerto.

O Náutico tem estudado a contratação de aproximadamente dez jogadores para compor o elenco de 2026.

Igor Moura citou exemplos de atletas que interessam ao Alvirrubro, destacando as qualidades de alguns deles.

Náutico tem conversas avançadas com atacante Kelvin

Igor Moura mencionou o atacante Kelvin, que segundo ele possui "uma figura importantíssima no acesso do Atlético Goianense e que tem um passado de êxito na Série B".

No caso de Kelvin, a negociação estaria "bem adiantada junto ao clube sul-coreano". O atleta pertence ao Daejeon Hana Citizen.

"Aí é um fator dificultador: quando você vai contratar por empréstimo um jogador que pertence a um clube sul-coreano", explicou Moura. Ele detalhou que "o fuso horário atrapalha e faz com que demore a negociação".

Em outra frente de contratações, o Náutico abriu negociações para contratar o meia Dodô, ex-Vila Nova.

