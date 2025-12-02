"Experiência nova para mim", diz Patrick Allan sobre saída do Náutico e acerto com Santa Cruz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O meia, que disputou as duas últimas temporadas pelo clube alvirrubro, é uma das principais contratações do Tricolor do Arruda para o início de 2026

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta terça-feira (2), o meia Patrick Allan como um dos principais reforços para a temporada. O jogador, que disputou as últimas duas temporadas com o rival Náutico, expressou a satisfação com a mudança e a empolgação com o novo projeto.

"É uma experiência nova para mim. Depois de 15 anos, estou vivendo isso na minha vida. Estou feliz por ser tricolor," declarou Patrick Allan.

O meia destacou a relevância do Santa Cruz e relembrou o desempenho positivo nos clássicos recentes, mas, agora, projetando vitórias em favor da equipe do Arruda. "Nesses dois anos em clássicos, tive um bom retrospecto. Chegou a hora de trazer as vitórias para o lado do Arruda."

Patrick Allan ainda enfatizou o peso da grandeza do time e o potencial da nova gestão. "O que pesou foi a grandiosidade do clube, da torcida e do projeto do Santa Cruz, que fica ainda mais forte com a SAF. Assim, tem tudo para decolar."

Patrick Allan foi o segundo reforço oficializado pelo Santa Cruz para a temporada. Antes de se juntar ao Tricolor, ele disputou 79 jogos e marcou 13 gols pelo Náutico nos anos de 2024 e 2025.

Ao comentar sobre o planejamento do time, o meia demonstrou otimismo em relação à parceria com o companheiro de setor. "William Júnior é um jogador espetacular. Com certeza, jogando ao lado dele no meio-campo, podemos conquistar grandes coisas juntos."

Anúncio do Santa Cruz

Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (2), o Santa Cruz oficializou a contratação do volante Andrey. Além dele e Patrick Allan, o clube coral confirmou os acertou com o goleiro Gabriel Souza e o zagueiro Ianson.