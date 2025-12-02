"Experiência nova para mim", diz Patrick Allan sobre saída do Náutico e acerto com Santa Cruz
O meia, que disputou as duas últimas temporadas pelo clube alvirrubro, é uma das principais contratações do Tricolor do Arruda para o início de 2026
Clique aqui e escute a matéria
O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta terça-feira (2), o meia Patrick Allan como um dos principais reforços para a temporada. O jogador, que disputou as últimas duas temporadas com o rival Náutico, expressou a satisfação com a mudança e a empolgação com o novo projeto.
"É uma experiência nova para mim. Depois de 15 anos, estou vivendo isso na minha vida. Estou feliz por ser tricolor," declarou Patrick Allan.
O meia destacou a relevância do Santa Cruz e relembrou o desempenho positivo nos clássicos recentes, mas, agora, projetando vitórias em favor da equipe do Arruda. "Nesses dois anos em clássicos, tive um bom retrospecto. Chegou a hora de trazer as vitórias para o lado do Arruda."
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Patrick Allan ainda enfatizou o peso da grandeza do time e o potencial da nova gestão. "O que pesou foi a grandiosidade do clube, da torcida e do projeto do Santa Cruz, que fica ainda mais forte com a SAF. Assim, tem tudo para decolar."
Patrick Allan foi o segundo reforço oficializado pelo Santa Cruz para a temporada. Antes de se juntar ao Tricolor, ele disputou 79 jogos e marcou 13 gols pelo Náutico nos anos de 2024 e 2025.
Ao comentar sobre o planejamento do time, o meia demonstrou otimismo em relação à parceria com o companheiro de setor. "William Júnior é um jogador espetacular. Com certeza, jogando ao lado dele no meio-campo, podemos conquistar grandes coisas juntos."
Anúncio do Santa Cruz
Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (2), o Santa Cruz oficializou a contratação do volante Andrey. Além dele e Patrick Allan, o clube coral confirmou os acertou com o goleiro Gabriel Souza e o zagueiro Ianson.