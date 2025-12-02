fechar
Santa Cruz | Notícia

"Experiência nova para mim", diz Patrick Allan sobre saída do Náutico e acerto com Santa Cruz

O meia, que disputou as duas últimas temporadas pelo clube alvirrubro, é uma das principais contratações do Tricolor do Arruda para o início de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 02/12/2025 às 22:55
Patrick Allan ao lado do executivo de futebol Harlei Menezes na apresentação oficial no Santa Cruz
Patrick Allan ao lado do executivo de futebol Harlei Menezes na apresentação oficial no Santa Cruz - Reprodução/TV Coral

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta terça-feira (2), o meia Patrick Allan como um dos principais reforços para a temporada. O jogador, que disputou as últimas duas temporadas com o rival Náutico, expressou a satisfação com a mudança e a empolgação com o novo projeto.

"É uma experiência nova para mim. Depois de 15 anos, estou vivendo isso na minha vida. Estou feliz por ser tricolor," declarou Patrick Allan.

Leia Também

O meia destacou a relevância do Santa Cruz e relembrou o desempenho positivo nos clássicos recentes, mas, agora, projetando vitórias em favor da equipe do Arruda. "Nesses dois anos em clássicos, tive um bom retrospecto. Chegou a hora de trazer as vitórias para o lado do Arruda."

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Patrick Allan ainda enfatizou o peso da grandeza do time e o potencial da nova gestão. "O que pesou foi a grandiosidade do clube, da torcida e do projeto do Santa Cruz, que fica ainda mais forte com a SAF. Assim, tem tudo para decolar."

Patrick Allan foi o segundo reforço oficializado pelo Santa Cruz para a temporada. Antes de se juntar ao Tricolor, ele disputou 79 jogos e marcou 13 gols pelo Náutico nos anos de 2024 e 2025.

Ao comentar sobre o planejamento do time, o meia demonstrou otimismo em relação à parceria com o companheiro de setor. "William Júnior é um jogador espetacular. Com certeza, jogando ao lado dele no meio-campo, podemos conquistar grandes coisas juntos."

Anúncio do Santa Cruz

Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (2), o Santa Cruz oficializou a contratação do volante Andrey. Além dele e Patrick Allan, o clube coral confirmou os acertou com o goleiro Gabriel Souza e o zagueiro Ianson. 

 

Leia também

Santa Cruz promete quitar salários atrasados até o fim de 2025
Tricolor

Santa Cruz promete quitar salários atrasados até o fim de 2025
Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista
REBOOK

Bruno Rodrigues detalha negociação com a Reebok, nova fornecedora do Santa Cruz; veja entrevista

Compartilhe

Tags