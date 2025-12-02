fechar
Santa Cruz: Bruno Rodrigues afirma acreditar no reconhecimento do título brasileiro de 1967

Presidente da Cobra-Coral revela que se reuniu com Samir Xaud, presidente da CBF, para tratar o assunto. Tricolor enviou dossiê para a entidade

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/12/2025 às 14:51
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O Santa Cruz segue em busca do reconhecimento do título do Campeonato Brasileiro de 1967 junto à CBF. O Tricolor do Arruda deseja que o título do Hexagonal Norte-Nordeste, conquistado à época, seja considerado uma conquista nacional.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, confirmou que segue em tratativas para a homologação do título.

Bruno revelou que se reuniu com o presidente da CBF, Samir Xaud, para tratar o tema, e disse que as expectativas são positivas.

"Eu estive pessoalmente com o presidente (Samir) Xaud na CBF, no Rio de Janeiro. Tive mais de uma vez na CBF tratando o assunto.

E o meu sentimento é que nós iremos conseguir essa medalha. É evidente que o mérito vai para o nosso time em 67, os torcedores da época, a diretoria da época", declarou Bruno Rodrigues.

Entenda a reivindicação coral

O Hexagonal Norte-Nordeste contou com seis participantes: Santa Cruz, Remo, América-CE, Sport, Paysandu e Ceará. Na campanha, o Tricolor liderou, somando 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), também atua, em conjunto com o Santa Cruz, para angariar a chancela da CBF.

Confira abaixo o texto do ofício do Santa Cruz para a CBF

Prezado Senhor, com os melhores cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar os devidos encaminhamentos para o reconhecimento junto à Confederação Brasileira de Futebol, do Título do Hexagonal Norte-Nordeste de 1967 do Santa Cruz Futebol Clube (vide dossiê em anexo).

Conquista que agrega valor material e imaterial à esta centenária instituição, legitimando nossa história, motivo de orgulho da nossa grandiosa torcida.

