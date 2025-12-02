Santa Cruz promete quitar salários atrasados até o fim de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O investidor da SAF Coral comentou sobre o planejamento para quitar as dívidas mais urgentes e reforçou o compromisso do Santa com seus funcionários.

Clique aqui e escute a matéria

O investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, afirmou que a situação dos salários atrasados do elenco gerou preocupação ao longo da última semana. Apesar disso, garantiu que o clube deve receber novos aportes financeiros nos próximos dias, o que permitirá avançar na regularização das pendências.

Durante o programa Bola Rolando, da Rádio Jornal, o repórter João Victor Amorim detalhou a fala de Iran Barbosa durante a Assembleia Geral de Sócios da SAF coral.

Segundo o investidor, a prioridade máxima no momento é quitar os salários atrasados dos funcionários e jogadores.

Iran reforçou que trabalha para eliminar todos os débitos até, no máximo, o fim deste ano, incluindo as pendências relacionadas ao atacante Galhardo e a outros atletas. “É uma situação que tirou o meu sono e o de Bruno Rodrigues nesta semana”, destacou.

Pré-temporada do Santa Cruz

O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.

Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.

O primeiro compromisso do Santa Cruz, que deve contar com o novo material, está agendado para o dia 8 de janeiro.

O clube deve enfrentar o Defensa y Justicia no jogo de abertura da Vitória Cup. A partida está prevista para ser realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026.