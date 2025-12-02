Santa Cruz promete quitar salários atrasados até o fim de 2025
O investidor da SAF Coral comentou sobre o planejamento para quitar as dívidas mais urgentes e reforçou o compromisso do Santa com seus funcionários.
O investidor da SAF do Santa Cruz, Iran Barbosa, afirmou que a situação dos salários atrasados do elenco gerou preocupação ao longo da última semana. Apesar disso, garantiu que o clube deve receber novos aportes financeiros nos próximos dias, o que permitirá avançar na regularização das pendências.
Durante o programa Bola Rolando, da Rádio Jornal, o repórter João Victor Amorim detalhou a fala de Iran Barbosa durante a Assembleia Geral de Sócios da SAF coral.
Segundo o investidor, a prioridade máxima no momento é quitar os salários atrasados dos funcionários e jogadores.
Iran reforçou que trabalha para eliminar todos os débitos até, no máximo, o fim deste ano, incluindo as pendências relacionadas ao atacante Galhardo e a outros atletas. “É uma situação que tirou o meu sono e o de Bruno Rodrigues nesta semana”, destacou.
Pré-temporada do Santa Cruz
O time coral começou a pré-temporada no fim do mês passado sob o comando do técnico Marcelo Cabo. No início de janeiro, já começa o Campeonato Pernambucano.
Além do Estadual, o Santa Cruz ainda disputará a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso neste ano de 2025.
O primeiro compromisso do Santa Cruz, que deve contar com o novo material, está agendado para o dia 8 de janeiro.
O clube deve enfrentar o Defensa y Justicia no jogo de abertura da Vitória Cup. A partida está prevista para ser realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
No último domingo, após a aprovação da SAF na Assembleia Geral de Sócios, o presidente coral Bruno Rodrigues garantiu que a meta é já conquistar o acesso à Série B em 2026.