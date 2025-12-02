Santa Cruz oficializa a contratação do volante Andrey, 4º reforço para 2026
Volante de 27 anos foi revelado pelo Vasco e se junta a Patrick Allan, Ianson e Gabriel Souza como reforços para a próxima temporada
O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (02), a contratação do volante Andrey. O jogador estava sem clube após passagem pelo Athletic-MG e tornou-se o quarto reforço coral para 2026.
Andrey disputou apenas cinco partidas ao longo de 2025 e rescindiu o contrato na metade da atual temporada.
Além da equipe mineira, o volante também soma passagens por Ceará, Coritiba e Vasco, clube onde foi revelado.
Andrey é o quarto reforço anunciado para 2026
Além de Andrey, o Santa Cruz já havia anunciado as contratações do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Bahia, além do meia Patrick Allan, ex-jogador do Náutico.
Os jogadores já estão integrados ao elenco coral e iniciaram a pré-temporada tricolor sob o comando de Marcelo Cabo.
A expectativa é que o Santa Cruz oficialize mais cinco contratações em breve. São eles: o lateral-direito Pedro Costa, o lateral-esquerdo Alex Ruan, além dos atacantes Vitinho e Robinho.
Santa Cruz disputará dois jogos-treinos antes de 2026
O Santa Cruz já se prepara para disputar amistosos durante a pré-temporada. O Tricolor do Arruda irá enfrentar o Laguna-RN, no dia 13 de dezembro, e Santa Cruz-RN, no dia 23 de dezembro.
O time também estuda a possibilidade de disputar um jogo-treino no dia 30 de dezembro. No entanto, ainda não há adversário definido.
Vale lembrar que o Santa Cruz ainda deve enfrentar o Defensa y Justicia no primeiro amistoso pela Vitória Cup.