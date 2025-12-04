Santa Cruz inicia pré-temporada com foco no trabalho físico para manter número baixo de lesões no ano de 2026
O Tricolor do Arruda terá um calendário cheio na próxima temporada com as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e a Série C
O Santa Cruz iniciou a pré-temporada no final do mês passado novembro, sob o comando do técnico Marcelo Cabo, visando um calendário robusto em 2026, que inclui o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.
Com o início do Estadual previsto para o 11 de janeiro e um amistoso pela Vitória Cup contra o argentino Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, o foco da comissão técnica é garantir que o elenco atinja o nível ideal de desempenho rapidamente e com segurança.
O preparador físico Gabriel Araújo, em entrevista coletiva, detalhou o planejamento rigoroso da equipe tricolor, destacando o cuidado especial com a individualidade dos atletas neste início de trabalho.
Segundo Araújo, a preparação começou antes mesmo da reapresentação. "Fizemos um planejamento que começou já nas férias. Os jogadores receberam uma cartilha de orientações para chegarem com condições mínimas," revelou o preparador.
Na volta aos treinos, o trabalho se intensificou, mas com atenção especial às necessidades de cada jogador. Apenas quatro reforços foram oficializados, mas a expectativa é que mais de 10 contratações sejam confirmadas para o início do ano de 2026.
"Cada atleta requer uma necessidade especial. Na questão física, o trabalho acaba se tornando um pouco individualizado no começo desta temporada. Quando o time vem de um período de férias, o grupo requer uma necessidade grande de cuidados. Estamos no terceiro dia de trabalho direto de treinos e já é possível observar atletas que possuem uma condição de resposta melhor."
Diferente de métodos mais tradicionais, o Santa Cruz integra o trabalho com bola desde o início para otimizar a retomada do ritmo de jogo.
"O trabalho com bola já começou na primeira semana. O contato com a bola desde o primeiro dia é importante. Nossa metodologia consiste em que o atleta trabalhe com bola desde o primeiro momento para retomar o ritmo ideal."
Gabriel Araújo ressaltou, no entanto, que o ritmo de jogo só é conquistado de fato dentro de campo. "Por mais que a gente prepare um atleta, o ritmo de jogo é fundamental. Não à toa, o jogador, mesmo se cuidando por meses, quando vai para o campo, sente o ritmo de jogo. Essa progressão em termos de minutagem nos jogos-treinos faz com que a gente chegue em boas condições."
Um dos grandes objetivos da preparação física é manter o índice de lesões no mínimo, repetindo o que aconteceu na temporada anterior, o que facilita o trabalho de toda a comissão técnica.
"Todo trabalho precisa ser integrado e aqui no Santa Cruz não é diferente. No ano passado, tivemos um número baixo de lesão, quando comparado com outros clubes. Isso facilitou o nosso planejamento e também do técnico Marcelo Cabo. Esse é o nosso foco: manter um número baixo de lesões para manter um leque maior na equipe."
O planejamento atual está estruturado até a estreia no Campeonato Pernambucano. O preparador físico destacou, contudo, que a evolução não para na pré-temporada: "A evolução acontece no decorrer dos jogos e também com o ritmo de jogo."
Reforços do Santa Cruz
O Santa Cruz oficializou, até o momento, as contratações do goleiro Gabriel Souza, zagueiro Ianson, volante Andrey e ainda o meia Patrick Allan. Ele já se juntaram ao elenco neste período de pré-temporada.