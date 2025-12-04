Santa Cruz inicia pré-temporada com foco no trabalho físico para manter número baixo de lesões no ano de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Tricolor do Arruda terá um calendário cheio na próxima temporada com as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e a Série C

Clique aqui e escute a matéria

O Santa Cruz iniciou a pré-temporada no final do mês passado novembro, sob o comando do técnico Marcelo Cabo, visando um calendário robusto em 2026, que inclui o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o início do Estadual previsto para o 11 de janeiro e um amistoso pela Vitória Cup contra o argentino Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, na Arena de Pernambuco, o foco da comissão técnica é garantir que o elenco atinja o nível ideal de desempenho rapidamente e com segurança.

O preparador físico Gabriel Araújo, em entrevista coletiva, detalhou o planejamento rigoroso da equipe tricolor, destacando o cuidado especial com a individualidade dos atletas neste início de trabalho.

Segundo Araújo, a preparação começou antes mesmo da reapresentação. "Fizemos um planejamento que começou já nas férias. Os jogadores receberam uma cartilha de orientações para chegarem com condições mínimas," revelou o preparador.

Na volta aos treinos, o trabalho se intensificou, mas com atenção especial às necessidades de cada jogador. Apenas quatro reforços foram oficializados, mas a expectativa é que mais de 10 contratações sejam confirmadas para o início do ano de 2026.

"Cada atleta requer uma necessidade especial. Na questão física, o trabalho acaba se tornando um pouco individualizado no começo desta temporada. Quando o time vem de um período de férias, o grupo requer uma necessidade grande de cuidados. Estamos no terceiro dia de trabalho direto de treinos e já é possível observar atletas que possuem uma condição de resposta melhor."

Diferente de métodos mais tradicionais, o Santa Cruz integra o trabalho com bola desde o início para otimizar a retomada do ritmo de jogo.

"O trabalho com bola já começou na primeira semana. O contato com a bola desde o primeiro dia é importante. Nossa metodologia consiste em que o atleta trabalhe com bola desde o primeiro momento para retomar o ritmo ideal."

Gabriel Araújo ressaltou, no entanto, que o ritmo de jogo só é conquistado de fato dentro de campo. "Por mais que a gente prepare um atleta, o ritmo de jogo é fundamental. Não à toa, o jogador, mesmo se cuidando por meses, quando vai para o campo, sente o ritmo de jogo. Essa progressão em termos de minutagem nos jogos-treinos faz com que a gente chegue em boas condições."

Um dos grandes objetivos da preparação física é manter o índice de lesões no mínimo, repetindo o que aconteceu na temporada anterior, o que facilita o trabalho de toda a comissão técnica.

"Todo trabalho precisa ser integrado e aqui no Santa Cruz não é diferente. No ano passado, tivemos um número baixo de lesão, quando comparado com outros clubes. Isso facilitou o nosso planejamento e também do técnico Marcelo Cabo. Esse é o nosso foco: manter um número baixo de lesões para manter um leque maior na equipe."

O planejamento atual está estruturado até a estreia no Campeonato Pernambucano. O preparador físico destacou, contudo, que a evolução não para na pré-temporada: "A evolução acontece no decorrer dos jogos e também com o ritmo de jogo."

Reforços do Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou, até o momento, as contratações do goleiro Gabriel Souza, zagueiro Ianson, volante Andrey e ainda o meia Patrick Allan. Ele já se juntaram ao elenco neste período de pré-temporada.