Galhardo diz que presidente do Santa Cruz "falou m.." e que SAF "só aparece para tirar foto"
Atacante Thiago Galhardo esteve presente na Confut Nordeste, no Recife, e explicou a sua versão sobre a saída do Santa Cruz para o ano que vem
Após emitir nota onde expôs os atrasos do Santa Cruz, o atacante Thiago Galhardo soltou o verbo contra o presidente do clube, Bruno Rodrigues, e a SAF. Em entrevista no Confut, em painel comandado por Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o jogador detonou a direção coral.
Segundo ele, a intenção não era arrumar conflito com o clube, mas sim procurar uma solução. Ele ponderou que o CEO coral, Pedro Rodrigues, propôs um acordo, que foi aceito por ele, mas que depois a cúpula tricolor, com o presidente e a SAF, teriam desfeito o acordo.
"Na quarta-feira o Pedro me procurou, da semana passada, me fez uma proposta de acordo onde foi aceita da minha parte e e ele achou um grande acordo, tudo mais. Só que o o o pessoal de cima, presidência, esses caras de tal SAF aí que só aparece para tirar foto, que não põe dinheiro, que não resolve nada também, não acharam justo", afirmou.
Galhardo ainda disse que veio falar após entrevista de Bruno Rodrigues no Fórum Esportivo, nessa segunda-feira (3), onde o mandatário falou que Thiago não estava mais nos planos.
"É que ontem à noite o João Vitor teve programa lá com meu ex-presidente lá que falou m.... e me deixou um pouco nervoso", disse antes de seguir. "(Falou) Besteira, né? Eu não fazia parte dos planos, mas há dois meses atrás falou que era imprescindível. E aí foi falar que comissão não queria, sendo que todo o planejamento foi passado junto comigo para a gente poder bolar e não dá para entender isso".
Na entrevista, o atacante voltou a dizer que procurou o clube várias vezes e não teve retorno - ele já havia dito isso na nota. Ele ainda lembrou que no meio do ano já havia ocorrido algo parecido.
"E tem coisas que acontecem que não dá para você entender, né? Que as pessoas te ligam só quando o problema acontece, né? Eu tentei evitar ao máximo. Lembrando que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em julho foi pedido para mim para que não recebesse para pagar os demais atletas e eu aceitei isso numa boa. Não coloquei na justiça, mas sempre vinham me dando satisfação sobre. Dessa vez acabou não acontecendo. Eu tentava o contato e não conseguia", declarou.
"Mandava mensagem e não respondia. dia, ligava e não atendia e chega uma hora que a gente não tem paciência. E na verdade eu só coloquei para que tentasse um acordo e depois que que eles foram notificados, por incrível que pareça, todo mundo começou a me ligar querendo saber se tinha acordo. Eu falei: 'Não, eu só quero que vocês me deem uma satisfação que vocês subirem e tudo mais'", seguiu Galhardo.