Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Galhardo revela 2 meses de atraso e diz não ter recebido respostas de Iran Barbosa e presidente

Em nota oficial, atleta alega "falta de retorno", por parte de dirigentes e "não cumprimento de obrigações" como razões para deixar o Arruda

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/12/2025 às 16:20 | Atualizado em 02/12/2025 às 16:32
Galhardo em ação com a camisa do Santa Cruz
Galhardo em ação com a camisa do Santa Cruz - JAILTON JR/JC IMAGEM

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, Thiago Galhardo rompeu o silêncio sobre sua saída conturbada do Santa Cruz.

O atacante deixou o Tricolor do Arruda após acionar o clube na Câmara Nacional de Regulamentação de Disputas (CNRD), alegando salários atrasados.

No comunicado, Galhardo confirmou que o Santa Cruz possui diversos débitos em aberto e que está em atraso há dois meses.

Galhardo também afirmou que buscou contato com o investidor da SAF coral, Iran Barbosa, com o presidente Bruno Rodrigues, além do CEO Pedro Henriques, mas afirmou que não recebeu nenhuma resposta dos dirigentes.

"No momento em que entrei com a ação, o clube me devia 2 meses de salário de carteira, 2 meses de direito de imagem, 1 mês de moradia, todo o FGTS atrasado, além de manter pendências financeiras com o meu empresário, Flávio Trivella, referentes a acordos firmados e não cumpridos.

Durante as semanas que antecederam esse fato, tentei de todas as formas encontrar uma solução por meio do diálogo. Busquei entendimento diretamente com o Iran (SAF), com o presidente Bruno Rodrigues e com o CEO Pedro Henriques.

"Todos prometeram retorno, mas nenhuma resposta concreta foi dada. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar que a situação chegasse ao ponto em que chegou", declarou Galhardo.

Galhardo cita "quebra de confiança" e declara respeito à torcida coral

Em outro trecho, Galhardo também defende que sua não apresentação não tem qualquer relação com falta de profissionalismo e diz respeitar a torcida tricolor.

Por fim, o atacante ressalta que a "quebra de confiança" e o "não cumprimento de obrigações" adiaram os planos e objetivos do atleta com a camisa coral.

O Santa Cruz, anteriormente, havia afirmado que "a situação é parte resultante de descompassos resultantes do período de transição jurídica e política.

