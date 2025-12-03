Novo diretor-geral executivo do Náutico detalha planejamento e integração do futebol para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leonidio passa a ocupar um cargo responsável por integrar as principais áreas internas, incluindo o futebol

O Náutico apresentou ao Conselho Deliberativo o novo organograma que irá guiar a gestão alvirrubra em 2026, e uma das peças centrais dessa reformulação é Luciano Leonidio, anunciado como diretor-geral executivo. Com forte ligação histórica com o clube e ampla formação acadêmica e profissional, Leonidio passa a ocupar um cargo responsável por integrar as principais áreas internas, incluindo o futebol.

Formado em Educação Física pela Faculdade Salesiana do Nordeste, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o novo diretor possui ainda curso de Gestão de Futebol pela CBF. No serviço público, atuou como secretário executivo de Esportes de Pernambuco até julho deste ano. No Náutico, já havia desempenhado função estratégica: entre 2017 e 2018, na gestão de Edno Melo, foi superintendente de projetos.

Em entrevista concedida à Rádio Jornal, ao repórter Igor Moura, Leonidio explicou o papel da diretoria-geral executiva e como o clube pretende aprimorar seus processos internos.

“A ideia do presidente Bruno é criar uma estrutura organizacional que dialogue entre si. O Náutico sempre teve departamentos como futebol, jurídico, comunicação, mercado, comercial e marketing, mas existia uma dificuldade de alinhamento. A direção-executiva geral vem exatamente para fazer essa interseção, essa aproximação, gerando novos produtos e ações que reverberem no dia a dia do clube”, explicou o profissional.

O diretor reforçou que não vai “cuidar do futebol” diretamente, mas conectar o departamento com o restante da estrutura administrativa.

Primeiras reuniões e diagnóstico inicial

Mesmo com poucos dias no cargo, o diretor-geral já iniciou uma série de encontros com líderes dos setores internos. Segundo Leonidio, o objetivo, neste primeiro momento, é compreender processos, identificar pontos de interseção e principalmente detectar lacunas a serem preenchidas.

“Temos muita questão de infraestrutura, preparação dos Aflitos para a Série B e vários itens do dia a dia. É como trocar os quatro pneus do carro com ele em movimento: entender, aplicar e seguir”, explicou.

Como vai funcionar o futebol do Náutico?

A pergunta mais aguardada pela torcida (como ficará a estrutura do futebol) foi respondida parcialmente. Leonidio confirmou que o organograma já está definido internamente, mas será divulgado oficialmente pelo clube:

“O presidente já concluiu isso. Não vou adiantar agora, mas haverá uma ação específica explicando todo o organograma do futebol, prestes ao início da pré-temporada. A torcida vai acompanhar de perto quais serão os próximos passos”, finalizou.