Nova obra registra a trajetória do retorno do Náutico aos Aflitos
O lançamento de "Uma Odisseia Alvirrubra" resgata documentos e bastidores da trajetória que marcou o retorno do Náutico ao Estádio dos Aflitos
A história do retorno do Náutico ao Estádio dos Aflitos ganha um novo registro oficial. No próximo dia 16 de dezembro, o clube lançará o livro “Uma Odisseia Alvirrubra: A Volta do Náutico para os Aflitos”, publicação que resgata um dos capítulos mais marcantes da trajetória alvirrubra.
O evento será realizado às 20h, na sede do Clube Náutico Capibaribe, localizada na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos.
A obra, publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), é assinada pelos ex-presidentes do Conselho Deliberativo Alexandre Carneiro, Gustavo Ventura e Ivan Pinto da Rocha, além do conselheiro Roberto Selva, com colaboração do jornalista e escritor Álvaro Filho.
O grupo reuniu fatos inéditos, documentos e bastidores que narram desde a saída forçada para a Arena Pernambuco até o processo que culminou no retorno ao bairro dos Aflitos.
O lançamento é aberto ao público, e os autores estarão presentes para autógrafos e conversas com os torcedores.
Sobre o livro
Segundo os autores, o objetivo é apresentar ao torcedor uma visão fiel e transparente dos obstáculos enfrentados pelo clube nos bastidores, muitos deles desconhecidos até mesmo por parte da torcida.
O livro revela, por exemplo, que o estádio esteve muito próximo de ser demolido, além de trazer detalhes sobre o interesse de um shopping pelo terreno e análises jurídicas relacionadas ao caso.
A narrativa aborda ainda o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontava a necessidade de participação dos principais clubes do Recife para viabilizar a Arena Pernambuco.
O conteúdo, que mistura linguagem literária e relato histórico, destaca a união de conselheiros, advogados e dirigentes que trabalharam para restabelecer a normalidade institucional e financeira do Náutico.
Para a Cepe, o livro representa um registro histórico essencial para a memória do clube e para o futebol pernambucano.
Já para o torcedor, é a oportunidade de revisitar uma das jornadas mais emocionantes vividas pelo Náutico, uma verdadeira odisseia que reforça a importância simbólica e afetiva dos Aflitos.
Lançamento
- “Uma Odisseia Alvirrubra, a Volta do Náutico para os Aflitos”
- Data: 16 de dezembro (terça-feira)
- Horário: 20h
- Local: Sede do Clube Náutico Capibaribe (Avenida Rosa e Silva, 1030 – Aflitos)