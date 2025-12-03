fechar
Nova obra registra a trajetória do retorno do Náutico aos Aflitos

O lançamento de "Uma Odisseia Alvirrubra" resgata documentos e bastidores da trajetória que marcou o retorno do Náutico ao Estádio dos Aflitos

Por João Victor Tavares Publicado em 03/12/2025 às 15:39
Sede do Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos)
Sede do Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos) - Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

A história do retorno do Náutico ao Estádio dos Aflitos ganha um novo registro oficial. No próximo dia 16 de dezembro, o clube lançará o livro “Uma Odisseia Alvirrubra: A Volta do Náutico para os Aflitos”, publicação que resgata um dos capítulos mais marcantes da trajetória alvirrubra.

O evento será realizado às 20h, na sede do Clube Náutico Capibaribe, localizada na Avenida Rosa e Silva, nos Aflitos.

A obra, publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), é assinada pelos ex-presidentes do Conselho Deliberativo Alexandre Carneiro, Gustavo Ventura e Ivan Pinto da Rocha, além do conselheiro Roberto Selva, com colaboração do jornalista e escritor Álvaro Filho.

O grupo reuniu fatos inéditos, documentos e bastidores que narram desde a saída forçada para a Arena Pernambuco até o processo que culminou no retorno ao bairro dos Aflitos.

O lançamento é aberto ao público, e os autores estarão presentes para autógrafos e conversas com os torcedores.

Divulgação
Imagem do livro "Uma Odisseia Alvirrubra: A Volta do Náutico para os Aflitos" - Divulgação

Sobre o livro

Segundo os autores, o objetivo é apresentar ao torcedor uma visão fiel e transparente dos obstáculos enfrentados pelo clube nos bastidores, muitos deles desconhecidos até mesmo por parte da torcida.

O livro revela, por exemplo, que o estádio esteve muito próximo de ser demolido, além de trazer detalhes sobre o interesse de um shopping pelo terreno e análises jurídicas relacionadas ao caso.

A narrativa aborda ainda o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que apontava a necessidade de participação dos principais clubes do Recife para viabilizar a Arena Pernambuco.

O conteúdo, que mistura linguagem literária e relato histórico, destaca a união de conselheiros, advogados e dirigentes que trabalharam para restabelecer a normalidade institucional e financeira do Náutico.

Para a Cepe, o livro representa um registro histórico essencial para a memória do clube e para o futebol pernambucano.

Já para o torcedor, é a oportunidade de revisitar uma das jornadas mais emocionantes vividas pelo Náutico, uma verdadeira odisseia que reforça a importância simbólica e afetiva dos Aflitos.

Lançamento

  • “Uma Odisseia Alvirrubra, a Volta do Náutico para os Aflitos”
  • Data: 16 de dezembro (terça-feira)
  • Horário: 20h
  • Local: Sede do Clube Náutico Capibaribe (Avenida Rosa e Silva, 1030 – Aflitos)

