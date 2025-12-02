Náutico inicia manutenção do gramado dos Aflitos para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube alvirrubro fará procedimento de recuperação da grama dos Aflitos, em preparação para as disputas de Campeonato Pernambucano e Série B

Clique aqui e escute a matéria

O Náutico comunicou nesta terça-feira (01), o início da manutenção do gramado do Estádio dos Aflitos, visando a próxima temporada.

De acordo com o clube alvirrubro, o procedimento será realizado em várias etapas e não comprometerá o início de temporada do time, que poderá retornar ao estádio em janeiro de 2026.

"O objetivo deste procedimento, dividido em várias etapas, visa recuperar a grama desgastada e prepará-la para o próximo ano.

Entre as etapas previstas está o corte vertical, descompactação do solo, top dressing, adubação e tratamento contra ervas daninhas", declarou o Náutico.

Imagem do gramado e arquibancada do Estádio dos Aflitos - JAILTON JR./JC IMAGEM

Náutico segue no mercado

De acordo com o presidente Bruno Becker, que iniciará novo mandato à frente do Timbu, o Náutico possui negociações avançadas nos bastidores para reforçar o elenco.

"O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir", afirmou o presidente.

"O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado", completou.

Contratações do Náutico

A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada está sendo conduzida pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Apesar de ter apenas um reforço confirmado, o Timbu possui negociações avançadas com alguns atletas:

Meia Ramon Carvalho, ex-Ituano e Ponte Preta



Lateral-direito Reginaldo, ex-Juventude



Meia Dodô, ex-Vila Nova



Zagueiro Guilherme Mariano, ex-Cuiabá



Volante Matheus Trindade, ex-Criciúma

No radar do Timbu, ainda tem nomes conhecidos como o meia Gabriel Santiago, do Figueirense o zagueiro Segovia, do CRB, além do lateral-esquerdo Sander e o zagueiro Bruno Alves, ambos do Cuiabá.