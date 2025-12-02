Náutico inicia manutenção do gramado dos Aflitos para 2026
Clube alvirrubro fará procedimento de recuperação da grama dos Aflitos, em preparação para as disputas de Campeonato Pernambucano e Série B
O Náutico comunicou nesta terça-feira (01), o início da manutenção do gramado do Estádio dos Aflitos, visando a próxima temporada.
De acordo com o clube alvirrubro, o procedimento será realizado em várias etapas e não comprometerá o início de temporada do time, que poderá retornar ao estádio em janeiro de 2026.
"O objetivo deste procedimento, dividido em várias etapas, visa recuperar a grama desgastada e prepará-la para o próximo ano.
Entre as etapas previstas está o corte vertical, descompactação do solo, top dressing, adubação e tratamento contra ervas daninhas", declarou o Náutico.
Náutico segue no mercado
De acordo com o presidente Bruno Becker, que iniciará novo mandato à frente do Timbu, o Náutico possui negociações avançadas nos bastidores para reforçar o elenco.
"O ritmo de contratação da Série B é mais complexo, mais detalhado. Não quero criar prazos e depois descumprir", afirmou o presidente.
"O clube tem negociações próximas de acerto, mas só considero acertado quando estiver assinado. Mas trabalhamos para, no dia 15, estarmos com tudo adiantado", completou.
Contratações do Náutico
A montagem do elenco do Náutico para a próxima temporada está sendo conduzida pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Apesar de ter apenas um reforço confirmado, o Timbu possui negociações avançadas com alguns atletas:
- Meia Ramon Carvalho, ex-Ituano e Ponte Preta
- Lateral-direito Reginaldo, ex-Juventude
- Meia Dodô, ex-Vila Nova
- Zagueiro Guilherme Mariano, ex-Cuiabá
- Volante Matheus Trindade, ex-Criciúma
No radar do Timbu, ainda tem nomes conhecidos como o meia Gabriel Santiago, do Figueirense o zagueiro Segovia, do CRB, além do lateral-esquerdo Sander e o zagueiro Bruno Alves, ambos do Cuiabá.