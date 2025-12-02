Náutico negocia a contratação do atacante Anselmo Ramon, diz imprensa de Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O experiente jogador encerrou a temporada defendendo o Goiás, onde disputou 35 jogos e ainda vestiu a camisa do CRB neste ano de 2025

Clique aqui e escute a matéria

O Náutico busca a contratação do atacante Anselmo Ramon, de 36 anos, que encerrou a temporada defendendo o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pela imprensa goiana e noticiada pelo repórter Igor Moura, nesta terça-feira (2), no programa Bola Rolando, da Rádio Jornal.

Neste ano de 2025, Anselmo Ramon disputou 35 jogos pelo Goiás e ainda 15 partidas no começo da temporada pelo CRB. Além disso, ainda acumula passagens por Chapecoense, Vitória, Guarani e Cruzeiro. Isso sem contar com uma passagem pelo futebol chinês, onde atuou pelo Hangzhou Greentown.

Para contratar Anselmo Ramon, o Náutico terá que superar uma forte concorrência, já que o atacante possui uma vasta experiência. Em 2025, ele balançou a rede 18 vezes: 10 gols pelo Goiás e 8 pelo CRB.

Se fechar com o Náutico, Anselmo Ramon chega para disputar a titularidade com o centroavante Paulo Sérgio. Ídolo alvirrubro, Paulo Sérgio não conseguiu engrenar uma sequência grande de jogos, pois conviveu com uma série de lesões e acabou dividindo o posto com Bruno Mezenga, que não permaneceu para o próximo ano.

Apesar disso, Paulo Sérgio conseguiu ser fundamental para o Náutico na conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Tanto que marcou gols importantes no Quadrangular Final da Série C contra o Guarani e, principalmente, na vitória no jogo do acesso contra o Brusque.

Náutico no mercado da bola

O Náutico não se pronunciou oficialmente sobre a possível contratação de Anselmo Ramon. Para 2026, o presidente Bruno Becker, até o momento, concentrou as ações do futebol nele junto com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Dessa maneira, as notícias sobre as movimentações do Timbu no mercado estão surgindo mais fora de Pernambuco.

Mais reforço para o ataque

Quem também está no radar do Timbu é o atacante Kelvin, de 28 anos, que encerrou a temporada 2025 pelo Atlético-GO. O jogador pertence ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e o Timbu busca o empréstimo.