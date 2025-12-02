Náutico negocia a contratação do atacante Anselmo Ramon, diz imprensa de Goiás
O experiente jogador encerrou a temporada defendendo o Goiás, onde disputou 35 jogos e ainda vestiu a camisa do CRB neste ano de 2025
O Náutico busca a contratação do atacante Anselmo Ramon, de 36 anos, que encerrou a temporada defendendo o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pela imprensa goiana e noticiada pelo repórter Igor Moura, nesta terça-feira (2), no programa Bola Rolando, da Rádio Jornal.
Neste ano de 2025, Anselmo Ramon disputou 35 jogos pelo Goiás e ainda 15 partidas no começo da temporada pelo CRB. Além disso, ainda acumula passagens por Chapecoense, Vitória, Guarani e Cruzeiro. Isso sem contar com uma passagem pelo futebol chinês, onde atuou pelo Hangzhou Greentown.
Para contratar Anselmo Ramon, o Náutico terá que superar uma forte concorrência, já que o atacante possui uma vasta experiência. Em 2025, ele balançou a rede 18 vezes: 10 gols pelo Goiás e 8 pelo CRB.
Se fechar com o Náutico, Anselmo Ramon chega para disputar a titularidade com o centroavante Paulo Sérgio. Ídolo alvirrubro, Paulo Sérgio não conseguiu engrenar uma sequência grande de jogos, pois conviveu com uma série de lesões e acabou dividindo o posto com Bruno Mezenga, que não permaneceu para o próximo ano.
Apesar disso, Paulo Sérgio conseguiu ser fundamental para o Náutico na conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Tanto que marcou gols importantes no Quadrangular Final da Série C contra o Guarani e, principalmente, na vitória no jogo do acesso contra o Brusque.
Náutico no mercado da bola
O Náutico não se pronunciou oficialmente sobre a possível contratação de Anselmo Ramon. Para 2026, o presidente Bruno Becker, até o momento, concentrou as ações do futebol nele junto com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. Dessa maneira, as notícias sobre as movimentações do Timbu no mercado estão surgindo mais fora de Pernambuco.
Mais reforço para o ataque
Quem também está no radar do Timbu é o atacante Kelvin, de 28 anos, que encerrou a temporada 2025 pelo Atlético-GO. O jogador pertence ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e o Timbu busca o empréstimo.